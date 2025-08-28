Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wygrana to nie wszystko, Świątek już zarobiła fortunę. W grze rekordowe pieniądze

Udanie swoją przygodę na US Open rozpoczęła Iga Świątek. 24-latka pierw pokonała w dwóch setach Emilianę Arango, a w drugiej rundzie zmagań 6:1, 4:6, 6:4 pokonała Suzan Lamens. Wynik ten poza awansem do trzeciej rundy zmagań wielkoszlemowego turnieju pozwala Polce się nieźle wzbogacić. Tegoroczna edycja US Open jest wyjątkowa dla zawodników, bowiem rekordowa pod względem puli nagród.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekYuki IWAMURA East News

Wyśmienity czas ma ostatnio Iga Świątek. 24-latka po nieco słabszej pierwszej części sezonu wróciła do swojej najlepszej formy, dzięki czemu zdołała po raz pierwszy w karierze wygrać Wimbledon.

Na tym nie zaprzestała, bowiem jakiś czas po tym sukcesie sięgnęła po wygraną w turnieju WTA 1000 w Cincinnati, nie tracąc, chociażby seta. W ten sposób Polka wygrała aż 14 z ostatnich 15 meczów i z takim bilansem, jako jedna z faworytek przystąpiła do gry w ostatnim wielkoszlemowym turnieju w tym sezonie, US Open.

W pierwszej rundzie zmagań przyszło zmierzyć się jej z Emilianą Arango. W tym spotkaniu zdecydowanie lepsza okazała się Świątek, która pewnie w godzinę wygrała z Kolumbijką 6:1, 6:2. W czwartek w kolejnym etapie zmagań zmierzyła się natomiast z Suzan Lamens.

    Po zaciętym meczu górą 6:1, 4:6, 6:4 wyszła Polka, dzięki czemu zameldowała się już w trzeciej rundzie turnieju. Wynik ten pozwolił naszej tenisistce już się nieźle wzbogacić.

    Świątek już zarobiła fortunę, co za kwota

    Świątek za udział w pierwszej rundzie już mogła liczyć na 110 tysięcy dolarów. Dzięki wygranej z Arango kwota ta zwiększyła się do 154 tys. dolarów, czyli około 560 tysięcy złotych. Dzięki pokonaniu Lamens 24-latka już zarobiła 237 tys. dolarów. Taka suma przekłada się na aż nieco ponad 866 tysięcy złotych.

    Co ciekawe, nasza reprezentantka zdołała zarobić już wcześniej 200 tysięcy dolarów. Zdobyła je osiągając finał US Open w mikście. W parze z Casperem Ruudem zameldowała się w finale, gdzie uległa parze Sara Errani/Andrea Vavassori. W ten sposób Polka łącznie może się pochwalić zarobkiem 437 tys. dolarów, czyli blisko 1,6 mln złotych.

    Na tym jednak nie koniec, bowiem w przypadku dalszych zwycięstw i awansów do dalszych etapów zmagań druga zawodniczka rankingu WTA będzie mogła zarobić jeszcze więcej. Za czwartą rundę organizatorzy przewidzieli 400 tys. dolarów. Za ćwierćfinał 660 tys. Obecność w najlepszej czwórce nagrodzona zostanie kwotą 1,26 mln dolarów. Finalistka zgarnie 2,5 mln dolarów, a zwycięzca aż 5 milionów.

    Jest to rekordowy pod względem puli nagród turniej, bowiem wynosi aż 90 milionów dolarów. Dla pula Australian Open wyniosła ok. 62 mln, French Open 65,7 mln, a Wimbledonu ok. 72 mln dolarów.

    W kolejnej rundzie US Open Iga Świątek zmierzy się z Anną Kalinską.

    US Open: Ekspresowy mecz Igi Świątek. Zobacz skrót zwycięstwa z Arango [WIDEO]AP© 2025 Associated Press

    Zawodniczka tenisowa w białym stroju odbijająca piłkę tenisową na tle niebieskiego baneru z napisem US Open.
    Iga Świątek wygrała z Suzan LamensTIMOTHY A. CLARYAFP
    Tenisistka w białym stroju podczas dynamicznego zamachu rakietą, skupiona na żółtej piłce tenisowej na tle niebieskiego kortu.
    Iga Świątek w trakcie US Open 2025TIMOTHY A. CLARYAFP
    Kobieta z krótkimi brązowymi włosami w białej koszulce siedzi przy stole konferencyjnym z mikrofonem, na tle niebieskiej planszy z logotypami turnieju US Open.
    Iga Świątek na US OpenAndrew Schwartz / SplashNews.comEast News

