Wygrana Świątek, ale co stało się potem. Sabalenka dogoniona. Mamy komunikat

Iga Świątek dotarła do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati bez straty seta, podczas gdy jej rywalka Jelena Rybakina w trzech z czterech swoich poprzednich spotkań była zmuszona do rozegrania trzech partii. Wyjątek stanowił tu tylko ćwierćfinałowy bój z liderką rankingu WTA Aryną Sabalenką, wygrany przez reprezentantkę Kazachstanu 6:1, 6:4.

Początek niedzielnego półfinału był bardzo zacięty. Obie tenisistki przez długi czas pewnie wygrywały własne gemy serwisowe. Wszystko zmieniło się w siódmej odsłonie tej partii, gdy Jelena Rybakina przełamała Igę Świątek. Dzięki temu 10. obecnie rakieta świata objęła prowadzenie 4:3, a po chwili przy wyniku 5:4 serwowała po wygraną w pierwszej partii.

Rzutem na taśmę Iga Świątek zdołała jednak odrobić straty, a następnie poszła za ciosem, wygrywając premierową odsłonę meczu 7:5. Później utrzymała impet także na początku drugiej partii i wykorzystując break pointa w czwartym gemie, objęła prowadzenie 3:1.

Jelena Rybakina nie była już w stanie odwrócić losów tego meczu. Iga Świątek wygrała drugiego seta 6:3, a tym samym po raz pierwszy w swojej karierze zameldowała się w wielkim finale "tysięcznika" w Cincinnati. Przełamanie złej passy na tamtejszych kortach to jednak niejedyny wyczyn, który Iga Świątek zanotowała w niedzielny wieczór.

Iga Świątek zagra w finale turnieju WTA w Cincinnati. Wyjątkowy wyczyn Polki

Jak poinformował tuż po meczu specjalizujący się w tenisowych ciekawostkach profil "OptaAce", to już 13. awans do finału turnieju rangi WTA 1000 w karierze naszej tenisistki. Iga Świątek zrównała się więc pod tym względem z Aryną Sabalenką i Petrą Kvitovą. To piąty najlepszy wynik od czasu wprowadzenia do kalendarza imprez tego formatu w 2009 roku.

Statystycy "OptaAce" dodali także, że pokonując Jelenę Rybakinę Iga Świątek została trzecią najmłodszą zawodniczką, która dobiła do tej granicy, biorąc pod uwagę także turnieje Tier 1, których "następcami" są obecne "tysięczniki". Do 13 finałów w młodszym wieku awansowały wcześniej tylko Martina Hingis oraz Maria Szarapowa.

