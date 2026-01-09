Reprezentacja Polski świetnie spisuje się w tegorocznym United Cup. "Biało - Czerwoni" w fazie grupowej pokonali Niemców (3:0) i Holendrów (3:0). O sile naszej drużyny stanowią Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Kibice mają też okazję oglądać w mikście Jana Zielińskiego i Katarzynę Kawę.

Polacy w ćwierćfinale trafili na drużynę gospodarzy, a więc Australię. W piątek (9 stycznia) o godz. 7:30 czasu polskiego na korcie w Sydney zameldowały się panie: Iga Świątek i Maya Joint (WTA 32).

Błyskawiczne zwycięstwo Świątek, a potem takie słowa o Hurkaczu

Raszynianka w ekspresowym tempie rozprawiła się z rywalką z Australii 6:1, 6:1. Całe spotkanie trwało zaledwie 57 minut, a tuż po nim 24-latka była niezwykle zadowolona.

- Cieszę się z jakości gry i intensywności. To był dobry mecz w moim wykonaniu - przyznała Świątek, której nie przeszkadzają warunki atmosferyczne w Sydney. - Jest cieplej niż ostatnio, ale nie jest tak duszno, jak w pierwszych dniach turnieju - dodała.

Polka podkreślała, że jest jednak dobrze zaadaptowana do warunków panujących na korcie. W wywiadzie "na gorąco" została zapytana także o mecz Huberta Hurkacza z Alexem de Minaurem.

- Nie jestem wróżką i nie przewidzę przyszłości. Hubert jest pewny siebie. Jestem w szoku jak on wrócił do gry po długiej przerwie. Nie wiem jak to poskładał, ale gra tak znakomicie po siedmiomiesięcznej przerwie - podkreśliła.

Na sam koniec przyznała, że jest zbudowana wsparciem kibiców. Tym bardziej w trakcie spotkania z gospodarzami. - Polscy fani są bardzo głośni więc siły są wyrównane na trybunach - podkreśliła.

W piątek o drugi punkt dla naszej reprezentacji powalczy Hubert Hurkacz. Skrzyżuje on rakiety z szóstą rakietą świata Alexem de Minaurem. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Iga Świątek AFP

Iga Świątek AFP