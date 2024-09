Liderka światowego rankingu WTA ogrywała 2:0 kolejno Kamillę Rachimową, Enę Shibaharę, Anastazję Pawluczenkową i w końcu Ludmiłę Samsonową , co pozwoliło jej na przedarcie się do ćwierćfinału turnieju rozgrywanego za Atlantykiem. To jednak nie wszystko.

US Open 2024. Świątek w wyjątkowym gronie, mecz z Samsonową przełomem

To bez dwóch zdań imponujący wynik, natomiast - nieco zaskakująco - nie wystarcza on do tego, by 23-latka była pod tym względem numerem jeden w tabeli wszech czasów. Jak zwrócił uwagę profil "OptaAce" wśród zawodniczek, które rozpoczynały swoje kariery w erze open więcej "oczek" odnotowały kolejno Monica Seles (93), Chris Evert (90), Steffi Graf (87), Martina Hingis i Serena Williams (po 86) oraz Venus Williams (85). Tak czy inaczej - to naprawdę zacne towarzystwo...