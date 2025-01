Wydano werdykt ws. Igi Świątek tuż przed AO. Surowo potraktowano Polkę

W głównej drabince Australian Open zobaczymy m.in. Maję Chwalińską , Magdę Linette, czy Huberta Hurkacza . Najważniejsze nazwisko z polskiej perspektywy to przede wszystkim Iga Świątek . Druga rakieta świata do nowego sezonu przystępuje z jasnym celem - odzyskać prowadzenie w światowym rankingu i wygrać kilka ważnych turniejów. Pierwszym sprawdzianem będzie właśnie Australian Open, gdzie Świątek nie zawsze radzi sobie najlepiej.

Wilander wprost o Świątek. Surowa ocena legendy

Raszynianka tylko raz zdołała dojść dalej niż do czwartej rundy. Miało to miejsce w 2022 roku, kiedy Świątek walczyła o finał Australian Open, ale nieskutecznie. W innych latach to właśnie czwarta runda była przeszkodą nie do pokonania dla Polki. Choć Świątek na każdym turnieju uważana jest za faworytkę, w Australii jej notowania nie zawsze stoją wysoko. W rozmowie z Eurosportem szanse 23-latki ocenił Mats Wilander.