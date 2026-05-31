Wydał werdykt po meczu Świątek. Brutalnie. Nie ma żadnych wątpliwości

Iga Świątek do Paryża przyleciała po bardzo udanym, choć nie doskonałym, występie w Rzymie. Tam Polka pierwszy raz w tym sezonie złamała barierę ćwierćfinału. W półfinale stoczyła zaś bardzo zacięty i emocjonujący pojedynek z Eliną Switoliną. Wydawało się, że w Roland Garros powinno być jeszcze lepiej.

Pierwsze trzy mecze turnieju faktycznie dały sporo optymizmu. Iga kolejne przeciwniczki pokonywała, nie tracąc nawet seta. Faktem jest jednak to, że rywalki nie należały do tych najbardziej renomowanych. Pierwszym większym testem miało być spotkanie 1/8 finału z Martą Kostiuk.

"Głowa". Jednoznaczna diagnoza po porażce Świątek

Ukrainka przeżywa najlepszy czas w karierze i dała tego świadectwo na korcie głównym kompleksu Roland Garros. Pierwszego seta wygrała 7:5, ale w drugim rozbiła już Igę Świątek aż 6:1 i to ona zagra w ćwierćfinale francuskiego Wielkiego Szlema. Lech Sidor pokusił się o analizę wydarzeń z kortu.

- Takiej czarnej serii w przypadku serwowania naszej najlepszej tenisistki nie widziałem odkąd żyję. Pięć z rzędu przegranych gemów serwisowych. Posypał się forehand. O ile błędy wynikające z walki o piłkę bierzemy zawsze pod uwagę. W drugim secie, gdy wynik zaczął uciekać, wróciła taka nerwowa gra. Te błędy pojawiały się bez uzasadnienia - ocenił komentujący to spotkanie na kanale Eurosportu dziennikarz.

- To może niepokoić, bo tu już nie było tenisa bezpiecznego. Nie było tenisa takiego, który przynosił punkty. Ewidentnie sprawa jest w głowie Igi Świątek. Tu nie chodzi o forehand, backhand, ale o głowę. Jak się zaczynają problemy, jak się coś zaczyna źle układać, to ona znowu wraca do takiej dziwnej nerwowej gry - podsumował komentator.

Sama Iga na konferencji prasowej po meczu właściwie przyznała dziennikarzowi rację. Polka oceniła bowiem, że jej największym problemem były zbyt duże nerwy, a co za tym idzie spięcie ciała. Przez to Iga nie była w stanie wykonywać na korcie tego, co wymyśliła w głowie.

