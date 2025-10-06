Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wyczerpujące "starcie" z udziałem Świątek. Piekło w Wuhan dało się we znaki. To nagranie mówi wszystko

Maciej Brzeziński

Iga Świątek od kilku dni przebywa w Wuhan, gdzie trwa turniej rangi WTA 1000. Za Polką już pierwsze "starcie" w chińskiej miejscowości. I to nie z rywalką, ale z warunkami atmosferycznymi, które dają się mocno we znaki wszystkim zawodniczkom. 24-latka opublikowała nagranie, które mówi naprawdę wiele.

Iga Świątek ma za sobą morderczy trening w Wuhan
Iga Świątek ma za sobą morderczy trening w WuhanELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / IG Iga ŚwiątekAFP/INTERIA.PL

Iga Świątek od kilku tygodni przebywa w Azji. Polka wygrała turniej WTA 500 w Seulu, a następnie dotarła "tylko" do 4. rundy zmagań w Pekinie, gdzie lepsza od niej okazała się Emma Navarro 6:4, 4:6, 6:0. 24-latka wsiadła w samolot i udała się na kolejny turniej rangi WTA 1000, który rozpoczął się w poniedziałek w Wuhanie. Najlepsza polska tenisistka w pierwszej rundzie miała wolny los. W 2. rundzie zmierzy się z Marie Bouzkovą, która na inaugurację bez straty seta pokonała Camilę Osorio.

Warto podkreślić, że Świątek pierwszy raz w swojej karierze wystąpi w Wuhan. - Nigdy tam nie byłam. Nie mam pojęcia, jak wygląda obiekt ani korty. Myślę, że fajnie będzie zobaczyć nowe miejsce - mówiła po turnieju w Pekinie.

Piekło w Wuhan. Tak Iga Świątek przygotowuje się do pierwszego meczu

Polka od kilku dni trenuje na turniejowych kortach. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia oraz nagranie, które zwraca szczególną uwagę. Widać na nim Świątek, która w rękach trzyma koszulkę treningową. Polka wyciska ją i pokazuje jakie tak naprawdę warunki panują w Chinach.

Kobieta w sportowym stroju na korcie tenisowym, ubrana w białą koszulkę i niebieskie spodenki, trzyma w rękach przyrząd przypominający owijkę do rakiety lub inny akcesorium tenisowy, w tle widoczna siatka i linie kortu.
Iga Świątek po treningu w WuhanIga Świątek - archiwum prywatnemateriał zewnętrzny

Upały dają się we znaki tenisistkom grającym w Wuhan. Kilka poniedziałkowych meczów było opóźnionych właśnie ze względu na zbyt wysokie temperatury panujące na zewnętrznych kortach.

Mecz Iga Świątek - Marie Bouzkova odbędzie się we wtorek (7 października), nie przed godz. 13:00 czasu polskiego. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.


Paolini przed finałem z Igą Świątek: Nie sposób przewidzieć, kiedy i gdzie go trafi. WIDEOAP© 2025 Associated Press
Tenisistka w białym stroju podczas dynamicznego uderzenia piłki rakietą podczas meczu, w tle nieostre napisy w języku chińskim.
Iga Świątek turniej w Wuhan rozpoczyna od meczu z Marię BouzkovąDU XINYIAFP
Zawodniczka tenisa wyrażająca radość i emocje po zwycięstwie, ubrana w sportowy strój, z zaciśniętymi pięściami, w tle widownia kibicująca uczestnikom meczu.
Iga Świątek poznała swoją rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w WuhanJUNG YEON-JEAFP
Sportowczyni w białej koszulce i czapce z daszkiem na tle rozmazanego stadionu, na jej stroju widoczne logotypy sponsorów.
Iga Świątek zajmuje drugie miejsce w rankingach WTA oraz WTA Race po turnieju w PekinieElsaAFP

