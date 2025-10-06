Iga Świątek od kilku tygodni przebywa w Azji. Polka wygrała turniej WTA 500 w Seulu, a następnie dotarła "tylko" do 4. rundy zmagań w Pekinie, gdzie lepsza od niej okazała się Emma Navarro 6:4, 4:6, 6:0. 24-latka wsiadła w samolot i udała się na kolejny turniej rangi WTA 1000, który rozpoczął się w poniedziałek w Wuhanie. Najlepsza polska tenisistka w pierwszej rundzie miała wolny los. W 2. rundzie zmierzy się z Marie Bouzkovą, która na inaugurację bez straty seta pokonała Camilę Osorio.

Warto podkreślić, że Świątek pierwszy raz w swojej karierze wystąpi w Wuhan. - Nigdy tam nie byłam. Nie mam pojęcia, jak wygląda obiekt ani korty. Myślę, że fajnie będzie zobaczyć nowe miejsce - mówiła po turnieju w Pekinie.

Piekło w Wuhan. Tak Iga Świątek przygotowuje się do pierwszego meczu

Polka od kilku dni trenuje na turniejowych kortach. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia oraz nagranie, które zwraca szczególną uwagę. Widać na nim Świątek, która w rękach trzyma koszulkę treningową. Polka wyciska ją i pokazuje jakie tak naprawdę warunki panują w Chinach.

Iga Świątek po treningu w Wuhan Iga Świątek - archiwum prywatne materiał zewnętrzny

Upały dają się we znaki tenisistkom grającym w Wuhan. Kilka poniedziałkowych meczów było opóźnionych właśnie ze względu na zbyt wysokie temperatury panujące na zewnętrznych kortach.

Mecz Iga Świątek - Marie Bouzkova odbędzie się we wtorek (7 października), nie przed godz. 13:00 czasu polskiego. Relację tekstową "na żywo" będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Paolini przed finałem z Igą Świątek: Nie sposób przewidzieć, kiedy i gdzie go trafi. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek turniej w Wuhan rozpoczyna od meczu z Marię Bouzkovą DU XINYI AFP

Iga Świątek poznała swoją rywalkę w drugiej rundzie WTA 1000 w Wuhan JUNG YEON-JE AFP

Iga Świątek zajmuje drugie miejsce w rankingach WTA oraz WTA Race po turnieju w Pekinie Elsa AFP