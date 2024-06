Wycofanie Aryny Sabalenki i nagła zmiana ws. Igi Świątek. Wieszczą nowy scenariusz

17 czerwca Aryna Sabalenka obwieściła światu sensacyjną wiadomość. Podczas konferencji przed WTA 500 w Berlinie poinformowała, że nie wystartuje w tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu . Białorusinka tłumaczyła tę decyzję kwestią zadbania o swoje zdrowie. "To za dużo, jeśli chodzi o terminarz. Podjęłam decyzję, aby zadbać o swoje zdrowie. To byłoby za dużo zmian nawierzchni. Przy tak restrykcyjnych zasadach WTA, musiałam coś poświęcić. Niestety, padło na igrzyska" - przyznała 26-latka.

Pięć złotych, a w sumie aż 15 medali. Optymistyczna prognoza dla Polski przed igrzyskami w Paryżu

Według firmy Nielsen Gracenote nasza reprezentacja może liczyć na 15 medali podczas olimpijskich zmagań w stolicy Francji. Oprócz wspomnianej Igi Świątek, której wieści się sukces w kobiecym singlu, złote medale mieliby wywalczyć Wojciech Nowicki w rzucie młotem, Karolina Naja, Anna Puławska, Adrianna Kąkol oraz Dominika Putto w kajakarskiej czwórce, Aleksandra Mirosław we wspinaczce, a także nasi siatkarze .

Oprócz lekkoatletyki sporo medali prognozuje się dla nas w kajakarstwie oraz pływaniu. Co ciekawe, nie doceniono choćby miksta z udziałem Igi Świątek i Huberta Hurkacza oraz naszych siatkarek - trzeciej drużyny tegorocznego Ligi Narodów. W gronie wyróżnionych zabrakło też m.in. naszych nadziei związanych z kolarstwem czy żeglarstwem.

Całościowo prognoza wygląda jednak dla nas optymistycznie. Ostatni raz co najmniej 15 medali przywieźliśmy z igrzysk w Atlancie w 1996 roku. Wówczas wywalczyliśmy 17 krążków. Przed trzema laty w Tokio zabrakło jednego do granicy piętnastu medali. Jeśli potwierdzi się analiza firmy Nielsen Gracenote, wówczas będą to dla nas najlepsze igrzyska od 24 lat pod kątem liczby zdobytych złotych medali.