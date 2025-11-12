Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wyciekły plany Igi Świątek po BJK Cup. Zgodziła się. Zdąży jeszcze w listopadzie

Już w piątek polscy kibice będą oklaskiwać Igę Świątek w Gorzowie Wlkp., gdzie rozpocznie się turniej kwalifikacyjny Billie Jean King Cup. Zmagania potrwają przez cały weekend. Co potem? Najlepsza polska tenisistka nie zdradziła swoich planów. Wszystko jednak wskazuje, że jeszcze w tym miesiącu wybierze się na skąpany w słońcu Mauritius. Tam też wyjdzie na kort.

Iga Świątek
Iga Świątek AFP

Mauritius geograficznie przynależy do Afryki. Położony jest Oceanie Indyjskim po wschodniej stronie kontynentu, ok. 900 km od Madagaskaru - największej afrykańskiej wyspy.

Wszystko wskazuje na to, że Iga Świątek nie wybierze się trzeci raz z rzędu na Malediwy, by tam spędzić wakacje po sezonie. Tym razem uda się w zupełnie innym kierunku. Tak wynika z publikacji zamieszczonej w serwisie Luxtennis.com.

Iga Świątek ma poprowadzić "warsztaty grupowe" na Mauritiusie. Szykują się wakacje pod afrykańskim słońcem

"Zanurz się w tenisie światowej klasy w zapierającym dech w piersiach One&Only Le Saint Géran, w towarzystwie Igi Świątek, numer 1 na świecie i sześciokrotnej mistrzyni Wielkiego Szlema. Skorzystaj z ekskluzywnych sesji prywatnych i energetyzujących warsztatów grupowych prowadzonych przez Igę, znaną z precyzji, siły mentalnej i dynamicznej gry na całym korcie" - czytamy na stronie pięciogwiazdkowego obiektu.

"Niezależnie od tego, czy chcesz udoskonalić swoją technikę, rozwinąć nastawienie, czy po prostu skorzystać z coachingu światowej klasy w luksusowej, wyspiarskiej scenerii, to wyjątkowa okazja, aby trenować z jedną z najbardziej inspirujących i dominujących zawodniczek współczesnego tenisa" - to dalsza treść oferty.

    Z publikacji wynika, że najlepsza polska tenisistka pojawi się na wyspie jeszcze w listopadzie. Nie odłoży rakiety w kąt, ale na Mauritiusie poszuka przede wszystkim odpoczynku i regeneracji po bardzo intensywnym sezonie. Niewykluczone, że stanie się to zaraz po turnieju kwalifikacyjnym Billie Jean King Cup.

    Rywalizacja rozpocznie się w najbliższy piątek w Gorzowie Wlkp. O awans do kolejnej fazy zmagań Polki zagrają z Rumunkami i Nowozelandkami. Promocję zapewnią sobie tylko triumfatorki turnieju.

