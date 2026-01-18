Wyciekły kulisy propozycji dla Świątek. Natychmiastowa reakcja. Jest potwierdzenie

Podczas United Cup Iga Świątek sięgnęła z reprezentacją Polski po trofeum. Mimo to 24-latka nie może być do końca zadowolona, ponieważ w dwóch ostatnich spotkaniach poległa kolejno przeciwko Coco Gauff i Belindzie Bencić.

W takiej formie druga rakieta świata rozpocznie Australian Open. W pierwszej rundzie jej rywalką będzie Chinka Yue Yuan (130. WTA). Spotkanie z udziałem naszej tenisistki odbędzie się w poniedziałek 19 stycznia około godz. 9:00 polskiego czasu. Relacja na żywo w Interii Sport.

Nie da się ukryć, że mistrzyni Wimbledonu nadal miewa problemy na korcie, szczególnie w meczach przeciwko topowym tenisistkom. Czasami również z niżej notowanymi zawodniczkami potrafi być ciężko. Wielu ekspertów szuka przyczyn chwilowych lub nieco dłuższych kryzysów Świątek.

Ciekawą opinię i zarazem anegdotę w wywiadzie dla Sport.pl opowiedział Dawid Celt. Kapitan Polek w Pucharze Billie Jean King zdradził, że podczas turnieju namawiał Igę Świątek do odważniejszej gry z zawodniczkami, które w teorii powinna zdominować.

- Przykład z ostatniego turnieju Pucharu Billie Jean King w Gorzowie - namawiałem ją, by spróbowała kilku akcji serwis-wolej. Wiadomo, to Iga jest na korcie i ma swoje odczucia, ale widać było, że dziewczyny są z innych lig - opowiadał. - Mówię: "Masz bardzo dużą przewagę, zagraj kilka takich akcji. Nieważne, jaki będzie efekt. Po prostu, żeby się przełamać, żeby spróbować" - dodawał.

Jak zareagowała 24-latka?

Nie do końca była do tego przekonana

Reakcja Igi Świątek może mówić wiele o jej stanie mentalnym oraz podejściu do poszczególnych meczów. - Mam takie odczucie, że czasem, choć ma dużą przewagę nad dziewczynami niżej notowanymi, to jej nie czuje - analizuje Celt. To tylko fragment z obszernego wywiadu, w którym trener i ekspert wziął pod lupę obecną sytuację Polki.

- Wydaje mi się, że teraz nastąpił ten moment, że trzeba troszeczkę też szukać innych rozwiązań, żeby tę grę wzbogacić. Bo, jak widzimy w tym zderzeniu z najlepszymi, są okresy, że zaczyna troszkę tego urozmaicenia brakować. Tak postrzegam to z boku - uzupełnił.

