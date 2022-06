"Wyciekło" wymowne zdjęcie Igi Świątek. Zrobiono je za kulisami Wimbledonu

To żadna niespodzianka, że Iga Świątek jest jedną z faworytek do wygrania Wimbledonu. Polka ma na koncie serię 35 zwycięstw z rzędu, prezentuje równą formę i z dużą przewagą prowadzi w rankingu WTA . Organizatorzy turnieju postanowili uhonorować Polkę i zdecydowali, że rozpocznie ona rywalizację na korcie centralnym.

To wywołało spore kontrowersje . Niektórzy przekonywali, że zaszczyt bardziej należał się Simonie Halep, która ma na koncie wygraną w Wimbledonie. Część kibiców domagała się nawet, by Iga... zrzekła się honoru i odstąpiła kort Rumunce.

Reklama

Oczywiście do niczego takiego nie dojdzie. "To przywilej zacząć Wimbledon na korcie centralnym. Dziękuję" - zaanonsowała Świątek w nowym wpisie na Twitterze.

Tymczasem w sieci pojawiają się różne zakulisowe materiały dokumentujące pracę liderki notowania WTA tuż przed startem w zawodach.

Niesamowite wideo z Igą Świątek. Takie sceny przed startem w Wimbledonie!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sukcesy Igi Świątek zostaną wykorzystane? Robert Korzeniowski dla Interii: Chciałbym, aby tenis był tańszy. Wideo INTERIA.TV

Zakulisowe zdjęcie Igi Świątek z Wimbledonu. "Tytan pracy"

Przed pierwszym meczem w Wimbledonie nastroje starał się ostudzić trener Igi. Do tej pory Świątek doskonale szło na mączce, a w Anglii będzie musiała rozgrywać mecze na trawie. "To dwie diametralnie różne nawierzchnie. Są zawodnicy, którzy potrafią wejść na trawę i zacząć na niej grać, a są tacy, u których nie jest to intuicyjne i potrzebują odrobiny czasu, by się dostosować" - mówił Tomasz Wiktorowski dla sport.pl.

To właśnie dlatego, by jeszcze lepiej poczuć nawierzchnię, liderka rankingu WTA ostatnio wydłużyła sesję treningową. Trwała ona nie godzinę, a dwie.

Jednej z internautek udało się zrobić tenisistce zakulisową fotografię, która ma poświadczyć, jak wielką pracę wykonuje właśnie Iga. "Królowa Iga Świątek. Przyszła wcześniej, żeby ćwiczyć na korcie przed Wimbledonem" - zasygnalizowała. "Ona jest tytanem pracy" - skomentował ten obrazek jeden z kibiców.

Ona może zatrzymać Igę Świątek w Wimbledonie. To nazwisko znają wszyscy

Transmisje z Wimbledonu w Polsacie. Relacje tekstowe w Interii

Mecze 135. edycji Wimbledonu, między innymi z udziałem Igi Świątek, oglądać można w kanałach telewizyjnych Polsat Sport, Polsat Sport Extra, Polsat Sport News oraz bez reklam w Polsat Sport Premium 1 i 2, a także w czterech specjalnych serwisach telewizyjnych Polsat Sport Premium 3, 4, 5, 6. Przez cały czas trwania turnieju kibice zobaczą na żywo kilkaset godzin transmisji meczowych, a także codzienny program studyjny oraz kronikę meczową. Dzięki serwisowi Polsat Box Go wszystkie mecze ze sportowych anten Polsatu można także oglądać na wielu urządzeniach, również tych mobilnych.



Z kolei relacje tekstowe z turnieju można śledzić na sport.interia.pl.



Kerber z kubłem zimnej wody na głowę Świątek. Iga nie wygra Wimbledonu?

Zdjęcie Iga Świątek / AP/Associated Press/East News / East News