Wyciekła informacja o zawieszeniu, od razu zawrzało. "Jak u Igi Świątek"

Nie tak dawno temu cały kraj cieszył się z kolejnego sukcesu Igi Świątek, która zwyciężyła zmagania WTA Seul. Po niezwykle dramatycznej i trwającej 164 minuty walce z Jekateriną Aleksandrową raszynianka mogła świętować zdobycie swojego pierwszego w karierze tytułu w koreańskich zmaganiach.

Być może sukces ten udałoby się jej wywalczyć już rok wcześniej, lecz wówczas polska tenisistka nie mogła przystąpić do rywalizacji. Powód? Bardzo niejasna sprawa, która z czasem zyskała miano "afery dopingowej". To właśnie w tym czasie u Polki wykryto bowiem śladowe ilości trimetazydyny, a więc substancji absolutnie zabronionej przez komisję antydopingową.

Z czasem okazało się jednak, że raszynianka zażyła ją całkowicie nieświadomie, ponieważ znalazła się ona w zanieczyszczonej partii leków, które wówczas przyjmowała. Ostatecznie ITIA zdecydowała się zawiesić Świątek tylko na miesiąc, co miało stanowić swego rodzaj ostrzeżenie. Dziś, mimo iż Polka nie ma już problemów z tenisowymi przepisami, temat jej afery dopingowej wrócił do sieci niczym bumerang.

Dostał taką samą karę jak Świątek. W sieci momentalnie zawrzało

Z bliźniaczym problemem spotkał się bowiem portugalski tenisistka Frederico Ferreira Silva, który obecnie zajmuje 234. pozycję w rankingu ATP. W marcu tego roku w jego organizmie również wykryto śladowe ilości trimetazydyny, którą jak udało mu się dowieść, miał przyswoić wraz z partią zanieczyszczonych leków.

Rozwiń

"To jest mniej więcej dokładnie ten sam scenariusz, który miał miejsce w przypadku Igi Świątek rok temu" - pisał tenisowy dziennikarz Ben Rothenberg.

Na tym jednak nie kończą się podobieństwa tej sprawy do afery z udziałem Świątek. ITIA podobnie jak w przypadku polskiej tenisistki przyjęła linię obrony Frederico Ferreiry Silvy, nakładając na niego raptem miesięczne zawieszenie za nieintencjonalne zażycie niedozwolonej substancji. Internauci momentalnie podchwycili ten temat, przyrównując obydwie przytoczone sprawy.

"Ludzie będą nazywać tego gościa ćpunem i będą wrzucać GIF-y z docinkami albo coś w tym stylu, tak jak robili to z Sinnerem albo Igą? Nie, nie zrobią tego. Gdzie są ci, którzy twierdzą, że stosuje się podwójne standardy i że bogaci zawsze mają więcej środków" - grzmiał jeden z użytkowników komentujących tę sprawę.

"To śmieszne, że jakikolwiek gracz zostaje zawieszony, gdy naruszenie zostanie uznane za nieumyślne" - oburzał się inny internauta.

"Cały ten program dopingowy powinien zostać zawieszony, a potem całkowicie zniesiony" - domagał się z kolei inny użytkownik platformy "X".

Jak widać, temat dopingu oraz sposobów działań kontroli antydopingowych wciąż polaryzuje fanów sportu na całym świecie. Całe szczęście nie dotyczy to już Igi Świątek, która bez większych przeszkód przygotowuje się obecnie do rywalizacji w ramach turnieju WTA Pekin.

Iga Świątek Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Frederico Ferreira Silva Carlos Rodrigues Getty Images

Iga Świątek ma za sobą trudny czas w związku z wykryciem zabronionej substancji w jej organizmie Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

US Open 2025: Iga Świątek w ćwierćfinale! [Dzień 9] AP © 2025 Associated Press