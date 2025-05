Iga Świątek nie zdecydowała się na start "last minute" w turnieju WTA 500 w Strasbourgu, jak choćby Jessica Pegula czy Jelena Rybakina, nie wystąpiła tam o dziką kartę. Zgodnie ze swoimi planami przygotowuje się już do Roland Garros, od kilku dni przebywa w stolicy Francji. W sobotę zaś pojawił się film z jej zajęć, który - to trzeba przyznać - jest wyjątkowo ciekawy. Po drugiej stronie siatki znalazł się bowiem nie tylko zawodnik, który przygotowuje się do kwalifikacji French Open, ale także... były szkoleniowiec Igi. Z nim zaś wygrała już turniej w Paryżu.