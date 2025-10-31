Wybuch śmiechu. Dyrektor WTA Finals ogłasza ws. Świątek. Oto, co usłyszała Polki

W Rijadzie trwa już ostatnie odliczanie przed startem tegorocznej imprezy WTA Finals. Rywalizację w singlu otworzy sobotnie starcie Igi Świątek z Amerykanką Madison Keys, które rozpocznie się nie przed godziną 16:00 czasu polskiego.

O to, by w stolicy Arabii Saudyjskiej wszystko przebiegało jak należy, stara się zadbać Gabrine Muguruza - niegdyś liderka światowego rankingu, a obecnie dyrektor turnieju WTA Finals.

32-latka przeżywa obecnie wyjątkowy stan w swoim życiu, bo pod koniec września poinformowała, że spodziewa się dziecka.

O tym właśnie fakcie, przygotowaniach do turnieju oraz jego faworytkach, była reprezentantka Hiszpanii zabrała głos przed kamerą stacji Canal+ Sport.

WTA Finals. Dyrektor turnieju rozmawiała z Igą Świątek. Ujawniła, co usłyszała

Gabrine Muguruza przyznała, że oczekiwanie na dziecko sprawia jej wiele radości, ale jest też źródłem nerwów. - Bardzo się cieszę, chociaż trochę się denerwuję. To zupełnie nowa rzecz w moim życiu, ale nie mogę doczekać się tego etapu - stwierdziła.

Zaznaczyła przy tym, że ciąża nie utrudnia jej pracy nad przygotowaniami do WTA Finals.

- Ważne, by opanować emocje i mieć spokój. Mam wspaniały zespół. To nie tylko ja, ale setki ludzi, którzy dbają, by wszystko przebiegło zgodnie z planem - zagwarantowała była liderka rankingu WTA.

Gabrine Muguruza została zapytana także o to, w której z zawodniczek widzi faworytkę do końcowego triumfu.

Rozmawiam teraz z polskimi mediami, więc muszę powiedzieć, że Iga. Czyż nie?

Po czym zdradzając przebieg swojej rozmowy z Igą Świątek, dodała: - A tak na poważnie, wiadomo, na jakim poziomie są te turnieje. Rozmawiałam z Igą i jest przygotowana zarówno fizycznie, jak i mentalnie. Ma duże szanse, ale tak samo jej konkurencja. Więc zobaczymy, co się stanie.

Garbine Muguruza wygrała WTA Finals w 2021 roku w Meksyku. Była to pierwsza edycja tej imprezy, w której wystąpiła Iga Świątek. Od tamtej pory Polka rok rocznie cieszyła się z awansu do turnieju wieńczącego sezon, który wygrała przed dwoma laty w Cancun. Czy tym razem zdoła powtórzyć ten wielki sukces?

