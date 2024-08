Wybuch radości Igi Świątek, publiczność oszalała. Co za sceny na korcie US Open

Wybuch radości Igi Świątek i oszalała reakcja publiczności - do takich właśnie scen doszło w nocy ze środy na czwartek na kortach US Open. Liderka rankingu WTA u boku Sebastiana Kordy wzięła udział w meczu miksta, mierząc się z Jasmine Paolini oraz Matteo Berrettinim. I choć górą ostatecznie byli rywale, Polka miała swoją chwilę chwały, gdy wygrała bezpośrednią wymianę z włoskim tenisistą. Był to dla niej na pewno wyjątkowy triumf, choć kibice mają swoje opinie na ten temat.