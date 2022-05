Wybuch płaczu Igi Świątek! "Mam drewno zamiast ręki"

Zwycięstwo nad Ons Jabeur pozwoliło Idze Świątek nie tylko przedłużyć passę wygranych meczów do 28, ale też pobić własny rekord liczby zwycięstw w roku kalendarzowym.

Liderka rankingu WTA w pierwszym secie spotkania z Tunezyjką zwyciężyła pewnie 6:2., a w drugiej partii powtórzyła ten wynik i zapewniła sobie tytuł.

Turniej WTA w Rzymie. Iga Świątek płakała ze szczęścia po wygranej z Ons Jabeur w finale

20-latka bardzo emocjonalnie zareagowała na triumf - położyła się na korcie i płakała ze szczęścia. To były słodkie łzy, łzy zwycięstwa.

Później Iga Świątek podbiegła do swojego sztabu na czele z trenerem Tomaszem Wiktorowskim i psycholog Darią Abramowicz. - Mam drewno zamiast ręki - rzuciła na odchodnym, by przygotować się do ceremonii wręczenia trofeum.