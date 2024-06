- No cóż, to prawda. Oczywiście każdy myśli o sobie i dlatego zawsze patrzyłam z perspektywy zawodnika. Nie jest łatwo grać i nie jest tak, że godzinę po meczu zasypiamy. Zwykle zajmuje nam to jakieś cztery godziny, żeby się zrelaksować, a potem trzeba zrobić odnowę, są obowiązki medialne. To nie jest tak, że praca kończy się w momencie zamknięcia meczu. Zawsze byłam jedną z tenisistek, które mówiły, że powinniśmy zaczynać trochę wcześniej. Poza tym nie wiem, czy jeśli kibice będą oglądać te mecze, to następnego dnia będą musieli iść do pracy lub robić coś innego, podczas gdy mecze kończą się o 2 lub 3 nad ranem. Ale to nie zależy od nas, my musimy zaakceptować wszystko, co nas spotyka

~ wyłuskała cały problem Świątek wraz z faktem, że sama jest bezsilna i niestety niedecyzyjna.