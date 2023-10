To, co najważniejsze z perspektywy kibica, to układ grup. W tej niebieskiej nazwanej Bacalar zagrają Aryna Sabalenka, Jelena Rybakina, Jessica Pegula i Maria Sakkari. Z kolei do różowej Chetumal trafiły Iga Świątek, Coco Gauff, Ons Jabeur i Marketa Vondrousova. Nasza rodaczka rozpocznie zmagania w Meksyku właśnie od konfrontacji z czeską zwyciężczynią tegorocznego Wimbledonu.