WTA zadecydowało ws. meczu Świątek. A jednak, przełomowa wymiana w Paryżu

Zgodnie z układem drabinki rywalką Igi Świątek w drugiej rundzie Roland Garros była Sara Bejlek. To 20-letnia, utalentowana Czeszka, która na początku tego roku wygrała turniej WTA 500 w Abu Zabi. Zgarnęła cenne punkty do rankingu, dzięki czemu we French Open wystąpiła bez kwalifikacji.

W pierwszym meczu reprezentantka naszych południowych sąsiadów pokonała 6:3, 6:2 Amerykankę Sloane Stephens. W środę, tuż po godz. 12:00, spotkała się na korcie Philippe'a Chatriera z czterokrotną mistrzynią paryskiego Wielkiego Szlema.

Tak WTA doceniło rywalkę Igi Świątek

Od pierwszego gema było czuć, że Świątek niemal całkowicie kontroluje to, co dzieje się na placu gry. Polka nie musiała grać przesadnie szybko i mocno. Poprawne uderzenia wystarczyły do tego, aby Bejlek popełniała mnóstwo niewymuszonych błędów.

W pewnym momencie pierwszej partii nasza tenisistka wygrywała 5:1, w siódmym gemie na tablicy świetlnej widniał wynik 30:30. Wtedy to doszło do wymiany, która przez organizatorów Roland Garros została okrzyknięta "punktem dnia".

"Czeszka nie zamierzała tak łatwo oddać pierwszego seta. Świątek zasypywała Bejlek prawdziwą salwą potężnych uderzeń - szybkimi topspinami, które niemal zepchnęły mierzącą 163 cm Czeszkę na tylną ścianę kortu Philippe-Chatrier, wolejami z wyskoku, smeczami i uderzeniami z bekhendu pod kątem. Bejlek przyjmowała to wszystko, odbijając wysokie piłki, by utrzymać się w wymianie, i popisując się niesamowitą szybkością poruszania się" - opisuje strona WTA, doceniając 20-latkę za heroiczną walkę.

Walkę, z której - przynajmniej fragmentarycznie - wyszła zwycięsko. "Gdyby jednak publiczność zaczęła sądzić, że Bejlek ma do zaoferowania jedynie widowiskową, ale w gruncie rzeczy nieszkodliwą grę w obronie, 35. rakieta świata szybko wyprowadziła ją z błędu. Gdy tylko zyskała odrobinę lepszą kontrolę nad piłką, Bejlek - wciąż stojąc kilka metrów za linią końcową - zagrała potężny forhend wzdłuż linii, zdobywając punkt decydujący o zwycięstwie i zadając cios, którego Świątek nie zdołała wymierzyć przez poprzednie 22 wymiany" - czytamy.

Wymiana faktycznie była naprawdę imponująca i niesłychanie intensywna. Dla Czeszki to tylko łagodne osłodzenie porażki 2:6, 3:6 z reprezentantką Polski.

W trzeciej rundzie French Open Iga Świątek zmierzy się zMagdą Linette.

