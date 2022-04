WTA w Stuttgarcie. Iga Świątek pewnie wygrywa w drugiej rundzie

Świątek zaczęła nowy cykl w karierze i sezonie. Po raz pierwszy zagrała jako numer 1 rankingu WTA, a w tym roku po raz pierwszy z twardej nawierzchni przeszła na ceglaną. Ta nowa sytuacja i okoliczności nic nie zmieniły. Polka nadal łatwo wygrywa.

Aplauz dla Lys po wygranym gemie w pierwszym secie

Pierwsza rywalka w Stuttgarcie nie należała jednak do wymagających. Rok młodsza od polskiej tenisistki 20-letnia Eva Lys zajmuje 342. miejsce w rankingu WTA. W Porsche GP musiała przedzierać się przez kwalifikacje. Wygrała w nich dwa mecze i - dosyć niespodziewanie - spotkanie pierwszej rundy ze Szwajcarką Viktoriją Golubic.

Reklama

Mecz zaczął się bez niespodzianki. Polka szybko objęła prowadzenie. Po nieco ponad 20 minutach wygrywała 5:0. Przy tym wyniku miała pierwszą piłkę meczową. Nie zdołała jej wykorzystać i przegrała kolejne punkty i gema. Publiczność w hali w Stuttgarcie nagrodziła Niemkę za to aplauzem.

Świątek zakończyła seta chwilę później. Stał pod znakiem jej zdecydowanej przewagi. Zdobyła w nim blisko dwa razy więcej punktów (29, a rywalka - 15), miała aż siedem uderzeń kończących, Niemka - jedno. Lys popełniła 17 niewymuszonych błędów, podczas gdy Polka - sześć.

20. zwycięstwo Świątek z rzędu

W drugim secie Świątek znów w początkowej fazie nie dała dojść do głosu przeciwniczce. Pewnie zmierzała do swojego kolejnego zwycięstwa. Nie przegrała gema do stanu 5:0, a tylko w dwóch z nich doszło do stanu równowagi.



W szóstym gemie niespodziewanie Lys zdołała przełamać serwis najlepiej grającej obecnie tenisistki na świecie. Znów to był tylko honorowy gem. Mecz zakończył się po godzinie i dwóch minutach gry. Polka zdobyła w nim 61 punktów, a Niemka - 34.



Było to już 20. zwycięstwo polskiej tenisistki z rzędu, 12. bez straty seta. W trzech ostatnich meczach, trzeba jednak dodać, że z niżej notowanymi rywalkami, przegrała zaledwie trzy gemy. Polka potwierdza miano liderki rankingu.

Kolejne spotkanie rozegra w piątek. Jej rywalkami mogą być: Australijka Storm Sanders, Brytyjka Emma Raducanu albo Niemka Tamara Korpatsch.



Olgierd Kwiatkowski

II runda Porsche Tennis Grand Prix WTA 500 w Stuttgarcie (pula nagród 757 900 dol.)

Iga Świątek (Polska, 1) - Eva Lys (Niemcy) 6:1, 6:1