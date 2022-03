WTA w Indian Wells. Iga Świątek w pólfinale

Olgierd Kwiatkowski Iga Świątek

Tylko 56 minut potrzebowała Iga Świątek, by wywalczyć awans do półfinału turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Polka pokonała Amerykankę Madison Keys 6:1, 6:0. O finał powalczy w piątek z wracającą do formy Rumunką Simoną Halep.

