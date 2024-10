I chociaż był to turniej pokazowy, to na trybunach pojawiło się w sumie aż 60 tys. kibiców, co pokazuje skalę zainteresowania meczami z udziałem gwiazd światowego formatu. A to rodzi pytania, czy na organizację podobnej imprezy nie powinna zdecydować się organizacja WTA zarządzająca kobiecym tenisem. Już dwa lata temu o taki pomysł zapytano Igę Świątek, która w rozmowie ze Sport.pl przyznała, że byłaby to świetna inicjatywa.