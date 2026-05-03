WTA Rzym jeszcze nie ruszyło, a już płyną wieści ws. Świątek. Jest komunikat organizatorów

Igor Szarek

Tegoroczna edycja Internazionali d'Italia rusza już 7 maja. W turnieju tym będziemy mogli obserwować zmagania najlepszych tenisistów oraz tenisistek świata. Wcześniej jednak odbędzie się oficjalne losowanie turniejowej drabinki. To wydarzenie zaplanowano na 4 maja. Okazuje się, że udział weźmie w nim między innymi... Iga Świątek.

W ostatnim czasie Iga Świątek zdecydowanie nie może mówić o udanym okrasie. Jeszcze w marcu byliśmy świadkami jej historycznej porażki w bratobójczym starciu z Magdą Linette. Po tym meczu rodzime środowisko tenisa długo nie mogło dojść do siebie.

Chwilę później Raszynianka wzięła natomiast udział w turnieju WTA Stuttgart, gdzie poległa na etapie ćwierćfinału. Lepsza okazała się wówczas Mirra Andriejewa. Szanse na przełamanie fatalnej serii pojawiły się przy okazji tegorocznej edycji turnieju WTA Madryt, w którym zazwyczaj Świątek prezentowała się naprawdę dobrze. W stolicy Hiszpanii Polka wpierw pokonała Darię Snigur, aby chwilę później... podjąć bolesną decyzję o kreczu w pojedynku z Ann Li.

Tym samym, nadzieje na długo wyczekiwane przełamanie zostały niejako przesunięte na kolejną wielką imprezę - WTA Rzym.

Organizatorzy potwierdzają. Świątek weźmie udział w ważnej ceremonii

Tenisowe zmagania w słonecznej Italii zaplanowane zostały w tym roku na dni od 5 do 17 maja. Dzień przed oficjalnym startem odbędzie się natomiast jedna z głównych części każdej tenisowej rywalizacji - losowanie turniejowej drabinki. Okazuje się, że w wydarzeniu tym udział wezmą dwie znakomite osobistości, o czym z dumą poinformowali kibiców organizatorzy włoskiego turnieju.

- Iga Świątek i Felix Auger-Aliassime wezmą udział w ceremonii losowania ( Internazionali BNL d'Italia red.) z 2026 roku, która odbędzie się jutro, w poniedziałek, 4 maja, o godzinie 10:30 na Piazza del Popolo - możemy przeczytać na oficjalnym profilu włoskiej imprezy.

Iga Świątek przystąpi do zmagań jako 3. zawodniczka rankingu WTA Live. W poprzednim roku Polka dotarła do 3. rundy zmagań, czym zdecydowanie rozczarowała wówczas wielu kibiców z kraju nad Wisłą.

W tym roku ma ona podwójną motywację, aby poprawić swój rezultat. Poza oczywistym zastrzykiem punktów w rankingu, Iga Świątek potrzebuje także przełamania wspomnianej wcześniej fatalnej serii, która od dłuższego czasu nie nastraja polskiego środowiska tenisowego zbytnim optymizmem.

