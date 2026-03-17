WTA potwierdza. Spadek Świątek to nie koniec. Jest decyzja ws. Rybakiny

Udział w tegorocznej edycji prestiżowego turnieju WTA 1000 w Indian Wells - który wygrała już dwa razy - Iga Świątek zakończyła na ćwierćfinale. W boju o awans do najlepszej czwórki lepsza okazała się Ukrainka Elina Switolona, co było dla naszej tenisistki bolesne w skutkach.

Polka straciła bowiem drugie miejsce w rankingu WTA kosztem Jeleny Rybakiny, która dzięki kapitalnej grze dotarła aż do finału. I choć ostatecznie przegrała bój o tytuł z Aryną Sabalenką, co było dla niej niezwykle bolesne, zwłaszcza że w finale miała już nawet piłkę meczową, to ostatecznie mogła opuścić Indian Wells dumna z siebie i tego, co dokonała.

Teraz u progu startującej imprezy w Miami władze WTA postanowiły podsumować to, co wydarzyło się w ostatnich dniach, przyznając wyróżnienia dla wybranych tenisistek w poszczególnych kategoriach. Ich decyzją nagrodzona została także Jelena Rybakina.

WTA ogłasza decyzje po Indian Wells. Wśród wyróżnionych Rybakina i Sabalenka

Nazwisko reprezentantki Kazachstanu zostało przypisane do kategorii "Najbardziej zauważalny wzrost tygodnia".

To tylko jedno miejsce, ale było to bardzo znaczące miejsce. Dzięki swojej drodze do finału w Indian Wells - w której zawarły się zwycięstwa z Jessicą Pegulą i Eliną Switoliną - Rybakina przesunęła się na drugie miejsce w rankingu WTA. To jej nowy najlepszy wynik w karierze. Wyprzedziła Igę Świątek, która spadła na trzecią lokatę

Samo finałowe starcie Jeleny Rybakiny z Aryną Sabalenką zostało wybrane "Meczem tygodnia", a Białorusinka jego "Największą gwiazdą".

"Cytatem tygodnia" wybrano natomiast słowa, jakie liderka światowego rankingu wypowiedziała przed decydującym pojedynkiem z Jeleną Rybakiną.

Mam już dość przegrywania tych dużych finałów

Ta myśl zaświtała jej zapewne w głowie także w niedzielę, gdy broniła piłki meczowej. Zrobiła to skutecznie, sięgając później po tytuł, czym spuentowała niezwykle udany dla siebie ostatni okres. Dlatego też po ostatniej piłce Białorusinka nie posiadała się z radości.

Iga Świątek Sarah Stier AFP

Jelena Rybakina Martin Keep AFP

Aryna Sabalenka AFP

Iga Świątek/Casper Ruud - Leylah Fernandez/Felix Auger-Alliasime Polsat Sport