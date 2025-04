WTA podgrzewa atmosferę przed Świątek - Ostapenko. Ważne słowa już się niosą

Żadna zawodniczka z damskiego touru nie daje się Idze Świątek tak bardzo we znaki jak Jelena Ostapenko . Łotyszka ewidentnie ma patent na seryjne pokonywanie Polki. Doskonale widać to po bezpośrednim bilansie oraz ostatnich starciach między tenisistkami. Podopieczna Wima Fissette’a starszej sportsmenki nie potrafiła nawet zatrzymać na ukochanych kortach w Dosze. Przed kilkoma miesiącami 24. rakieta globu triumfowała pewnie - 6:3, 6:1.

Bilans 0:5 nie brzmi dumnie dla Igi Świątek, zwłaszcza że mowa o zawodniczce spoza czołowej dwudziestki rankingu. Polka wreszcie będzie chciała go podreperować w okresie świątecznym. Panie powalczą ze sobą o półfinał zmagań w Stuttgarcie. Obie dostały się do niego w pewnym stylu. Wiceliderka zestawienia bez straty seta odprawiła z kwitkiem Janę Fett. Łotyszka z kolei wysłała do domu wyżej rozstawioną Emmę Navarro, w ostatniej partii triumfując 6:2.