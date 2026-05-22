WTA ostrzega Świątek, to byłaby katastrofa. 17-latka już zaciera ręce

Iga Świątek sezon na mączce rozpoczęła w Stuttgarcie, tam w ćwierćfinale musiała uznać wyższość Mirry Andriejewej. Następnie Polka przeniosła się do Madrytu, gdzie z powodu problemów zdrowotnych skreczowała w starciu trzeciej rundy z Ann Li. O wiele więcej powodów do zadowolenia miała w Rzymie, w stolicy Włoch dotarła do pierwszego w sezonie półfinału turnieju singlowego, w tym sposób na rozpędzoną 24-latkę znalazła Elina Switolina.

To, co może cieszyć fanów tenisistki z Raszyna, to widoczny postęp w grze Świątek, która od niedawna pracuje pod okiem nowego trenera, Francisco Roiga. O tym, jak były szkoleniowiec Rafaela Nadala przygotował trzecią rakietę świata do wielkoszlemowego Roland Garros przekonamy się już wkrótce, Polka bowiem już w poniedziałek rozegra swój pierwszy mecz w Paryżu, jej rywalką będzie Emerson Jones.

Tymczasem na stronie WTA pojawiła się analiza drabinki turniejowej, a w niej wiele uwagi poświęcono właśnie Świątek. Na wstępie zauważono, że w swojej "ćwiartce" drabinki Polka jest najwyżej notowaną zawodniczką.

"Czterokrotna mistrzyni French Open Iga Świątek, najlepsza tenisistka na kortach ziemnych swojego pokolenia i jedna z najlepszych w historii, jest najwyżej rozstawioną tenisistką w tej kwarcie. Choć nie jest zdecydowaną faworytką na Roland Garros, jak w poprzednich latach, wchodzi na korty pewna siebie, pod okiem nowego trenera Francisco Roiga i po treningu w Akademii Rafaela Nadala" - czytamy.

WTA ostrzega Igę Świątek przed meczami z Jones i Switoliną

Jednocześnie w tekście padło swego rodzaju ostrzeżenie dla zawodniczki, która 31 maja skończy 25 lat. Ostrzeżenie dotyczy zbliżającego się meczu z Emerson Jones, 17-latką z Australii. Jak zauważono, nastolatka będzie ryzykowała w starciu ze Świątek.

Czy uda jej się sprawić oszałamiającą niespodziankę? Jones, debiutująca w turnieju głównym Rolanda Garrosa, nie ma nic do stracenia, więc spodziewajcie się, że w tym meczu postawi wszystko na jedną kartę

Zdecydowaną faworytką tego meczu będzie Świątek, która w trzeciej rundzie może zagrać m.in. z Jeleną Ostapenko lub Magdą Linette, a w ćwierćfinale z Eliną Switoliną. I to właśnie w potencjalnym starciu z Ukrainką WTA dopatruje się możliwych problemów Polki.

"Świątek prowadziła w bezpośrednich pojedynkach 4:3, jednak Switolina wygrała ich dwa ostatnie mecze, w tym w zeszłym tygodniu 6:4, 2:6, 6:2 w półfinale w Rzymie" - przypomniano.

Jednocześnie WTA nie zapomina, że w ubiegłym roku Świątek zagrała ze Switoliną w ćwierćfinale Roland Garros i wówczas pokonała Ukrainkę w dwóch setach.

Drabince turniejowej i najbliższych rywalkach Polki przyjrzeli się też eksperci. O tym, że Jones może sprawić naszej tenisistce problemy, w rozmowie z Interią mówił Michał Kaznowski, były trener Świątek.

"Ona dostała dziką kartę. Na pewno nie na piękne oczy, ale dlatego, że coś potrafi. Młoda Australijka położy na szalę wszystko. Zobaczymy na ile to wystarczy. Nie nastawiałbym się jednak na to, że będzie łatwo. Może być, ale nie musi" - przekonywał.

