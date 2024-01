WTA nie ma wątpliwości. Iga Świątek musi uważać na Arynę Sabalenkę

Wątpliwości co do tego, że w najbliższym czasie czeka nas zacięta walka o miano numeru jeden w kobiecym tenisie nie ma organizacja WTA , która na swoim oficjalnym portalu przeanalizowała obecne położenie Igi Świątek .

I dodaje: - Iga Świątek odbiła się przed rokiem, wygrywając turniej w Dosze i docierając do finału w Dubaju. Nie ma żadnego powodu, by oczekiwać, że tym razem tego nie powtórzy. Ale przy odpadających punktach z poprzedniego sezonu, nawet jeśli znów osiągnie solidny rezultat, natychmiast może dojść do bezpośredniej batalii o pierwsze miejsce w rankingu WTA, która potrwa już do końca sezonu - czytamy dalej.