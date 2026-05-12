WTA ogłasza ws. Świątek zaraz po meczu z Osaką. Polka długo na to czekała

Iga Świątek zapewniła sobie awans do ćwierćfinału Internazionali d'Italia, wygrywając z Naomi Osaką 6:2, 6:1. I to w świetnym stylu, co zauważa również WTA. Na oficjalnej stronie internetowej federacji zamieszczono komunikat podsumowujący zmagania Polki i Japonki na korcie. "Iga Świątek łatwo pokonała Naomi Osakę w poniedziałkowej bitwie mistrzyń Wielkiego Szlema, przegrywając zaledwie trzy gemy w wygranym 6:2, 6:1 pojedynku, który trwał 1 godzinę i 20 minut" - ogłaszają.

Tym samym Świątek po raz piąty dotarła do ćwierćfinału turnieju w Rzymie

Nie szczędzą komplementów pod adresem Polki. "To chyba jej najbardziej imponujący występ, ponieważ szybko przejęła kontrolę i do końca jej nie oddała. Długo uważana za jedną z najlepszych faworytek w tym sporcie, prezentowała się znakomicie w tym, co początkowo było wyczekiwanym pojedynkiem, ale szybko stało się popisem jej talentu" - czytamy.

Zachwyty WTA nad Igą Świątek po wygranej nad Naomi Osaką

"Osaka miała przebłyski geniuszu, ale było ich zbyt mało i zdarzały się rzadko, by móc konkurować ze Świątek, która tego wieczoru grała niemal na szczycie formy" - zauważono w tekście WTA, opisując mecz, którego stawką był awans do ćwierćfinału turnieju w Rzymie.

Oceniają, że o ile w pierwszym secie Japonka jeszcze jakkolwiek dochodziła do głosu, drugi należał już wyłącznie do Polki. "Zakończyła mecz z piętnastoma zwycięskimi uderzeniami przy zaledwie sześciu niewymuszonych błędach, choć nawet te liczby nie oddają jej gry" - zachwycają się. "Ma teraz bilans 116-2 w rozegranych meczach WTA 1000 po wygraniu pierwszego seta, przy czym 108 z tych meczów zostało rozegranych w setach trzech" - podsumowują.

Co dalej? Już w środę 13 maja Świątek znów wyjdzie na włoski kort. Na godzinę 13.00 zaplanowano początek jej meczu z Jessicą Pegulą, która - by uzyskać przepustkę do tego pojedynku - musiała pokonać Anastasiję Potapową. Nie poszło gładko. Zwłaszcza pierwszy set był zacięty i zakończył się wynikiem 7:6(6) na korzyść Amerykanki. W drugim było już spokojniej, a na meczowej tablicy ostatecznie pojawił się rezultat 6:2.

WTA odnotowuje, że los dość chętnie i często kojarzy Świątek i Pegulę. Panie mierzyły się ze sobą już 11-krotnie. Pięć razy wygrywała Jessica (Bad Homburg 2025, US Open 2024, Montreal 2023, United Cup 2023, Waszyngton 2019), sześć Iga (WTA Finals 2023, Doha 2023, San Diego 2022, US Open 2022, Roland Garros 2022, Miami 2022).

