WTA ogłasza ws. Igi Świątek, to już pewne. Polka najszybciej w karierze

Iga Świątek z awansem do WTA Finals

Nie ulegało jednak wątpliwości, że to niepowodzenie zostanie szybko puszczone w niepamięć, jeżeli Polka wróci z igrzysk olimpijskich ze złotym medalem. Szanse miała wielkie, bo przecież turniej rozgrywano na jej ukochanych kortach im. Rolanda Garrosa. To, niestety, również jej się nie udało, ale i tak zanotowała spektakularny sukces. Wygrywając brąz po jednostronnym pojedynku z Anną Schmiedlovą, przywiozła do Polski pierwszy w historii medal olimpijski w tenisie .

Ten triumf sprawił, że Świątek zyskała dodatkowe 470 punktów do rankingu WTA, w którym wciąż niepodzielnie rządzi. W środę potwierdziło się to, co Polka de facto zapewniła sobie jeszcze po wygraniu French Open. Iga Świątek zakwalifikowała się do prestiżowego turnieju WTA Finals, który odbędzie się na początku listopada w Rijadzie. Próg kwalifikacji na te zawody wynosi 7170 punktów, a 23-latka uzbierała ich już 7465.