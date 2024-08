WTA ogłasza ws. Igi Świątek. Ostrzeżenie dla Polki. Padły znamienne słowa

Tenisowa rywalizacja na igrzyskach olimpijskich w Paryżu wkroczyła już w decydującą fazę. W środę poznaliśmy komplet tenisistek, które wywalczyły awans do strefy medalowej. Wśród nich znalazła się rzecz jasna liderka rankingu WTA - Iga Świątek , która zagra w półfinale z Chinką Qinwen Zheng . W drugim spotkaniu o miejsce w finale powalczą w bezpośrednim starciu reprezentantka Chorwacji Donna Vekić oraz słowacka tenisistka Anna Karolina Schmiedlova .

Ewentualna wygrana Qinwen Zheng stanowiłaby sporą sensację. O to, by sprawić niespodziankę, będzie starała się także obecnie 67. rakieta świata - Anna Karolina Schmiedlova, która już zapisała się w historii igrzysk olimpijskich. WTA zaznacza, że zawodniczka ze Słowacji jest najniżej sklasyfikowaną finalistką od czasu powrotu tenisa na letnie igrzyska w 1988 roku.

Iga Świątek pozostaje zdecydowaną faworytką do zdobycia złotego medalu w Paryżu

- Igrzyska olimpijskie? To są anomalia. Wszystko tutaj jest czymś ekstra, czymś dodanym. (...) A ponieważ nie jest to zwykły turniej, logika jest tu zupełnie inna - powiedziała była liderka rankingu WTA. Jak dodała, faworytki na igrzyskach muszą mierzyć się z dwoma wielkimi przeszkodami. To większe zmęczenie fizyczne niż w przypadku zawodniczek mających na koncie mniej spotkań w sezonie oraz niewyobrażalna presja, wiążąca się z oczekiwaniami całego kraju, śledzącego olimpijską rywalizację.