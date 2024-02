WTA ogłasza. Ważna wiadomość ws. Igi Świątek. Nie mogło być inaczej

WTA Miami. Iga Świątek powalczy o tytuł. Aryna Sabalenka najgroźniejszą rywalką Polki

Tym razem liderka rankingu WTA znalazła się na wstępnej liście zgłoszeń do imprezy rozgrywanej na amerykańskiej ziemi. Stawka wygląda naprawdę imponująco. Poza Igą Świątek znalazły się w niej wszystkie zawodniczki z TOP10 światowego zestawienia - Aryna Sabalenka , Cori "Coco" Gauff , Jelena Rybakina , Jessica Pegula, Ons Jabeur, Qinwen Zheng, Marketa Vondrousova, Jelena Ostapenko oraz Karolina Muchova.

Turniej WTA w Miami to część tak zwanego "Sunshine Double". Zalicza się do niego także poprzedzającą imprezę w Indian Wells.

Obecnie Iga Świątek z powodzeniem rywalizuje na kortach w Dubaju. W czwartek liderka światowego rankingu powalczy o awans do półfinału, a jej rywalką będzie Qinwen Zheng . W poprzedniej rundzie polska tenisistka poradziła sobie z niegdyś trzecią rakietą świata - Eliną Switoliną, zwyciężając 6:1, 6:4.

Elina Switolina to wojowniczka i przy tym świetna, bardzo doświadczona zawodniczka. Wiedziałam więc, że muszę być przygotowana na uderzenia i slajsy z różnych pozycji, być cierpliwa i po prostu wykonywać swoją pracę

- Myślę, że jest lepiej. Tym razem czułam się bardziej komfortowo. Na pewno bardziej przyzwyczaiłam się do tej nawierzchni. To najważniejsze, gdy bardzo szybko przenosisz się z jednego turnieju na kolejny - dodała reprezentantka Polski, która przybyła do Zjednoczonych Emiratów Arabskich po wygranej w turnieju WTA w Dosze. W decydującym meczu na kortach w Katarze Iga Świątek pokonała w dwóch setach reprezentantkę Kazachstanu - Jelenę Rybakinę.