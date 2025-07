WTA ogłasza, oto niekwestionowana "królowa". Nie jest to Iga Świątek

Wielkimi krokami zbliża się turniej WTA 1000 w Montrealu, gdzie w akcji zobaczymy m.in. Igę Świątek. Polka wprawdzie przystąpi do zmagań w Kanadzie po wygraniu wielkoszlemowego Wimbledonu, ale to nie o niej jest głośno tuż przed startem rywalizacji. WTA opublikowała zapowiedź, w której "Królową Kanady" okrzyknięto inną zawodniczkę. To oznacza, że przed Świątek trudne zadanie zdetronizowania tenisistki, która do tej pory błyszczała na kanadyjskich kortach.