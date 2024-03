WTA ogłasza, kapitalna wiadomość dla Igi Świątek. A to nie koniec

Iga Świątek powtórzyła już wyczyn sprzed roku, docierając do półfinału prestiżowego turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Teraz liderka światowego rankingu będzie liczyła na to, że podobnie jak przed dwoma laty sięgnie przed tytuł. Najpierw jednak musi awansować do wielkiego finału. By tak się stało, musi pokonać ukraińską tenisistkę Martę Kostjuk. Obie tenisistki rozpoczną półfinałowe starcie nie wcześniej niż o 12 w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego.

