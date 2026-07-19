WTA mówi dość. Będą obowiązkowe testy. Igę Świątek też to czeka

Temat płci w sporcie jest niezmiennie bardzo istotny. W Polsce oczywiście najgłośniej o tej kwestii zrobiło się, gdy doszło do finałowego starcia igrzysk olimpijskich między Julią Szeremetą i Yu Ting Lin. Polka ostatecznie przegrała, ale o wątpliwości co do płci jej przeciwniczki mówiło się wiele.

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W tenisie takich przypadków na szczycie WTA raczej nie mamy. Niemniej Stowarzyszenie Kobiecego Tenisa chce pełnej transparentności w tej kwestii, aby nikt nie był w stanie nic zarzucić działaczom. Wobec tego od jakiegoś czasu dyskutowano o testach płci, które miałyby przechodzić zawodniczki.

Obowiązkowe testy płci w tenisie. WTA reaguje

Jak się okazuje temat dotarł do końca. Jeden z najbardziej cenionych tenisowych dziennikarzy donosi, że takie testy zostaną wprowadzone. Mowa o Benie Rothenbergu, który na portalu "benrothenberg.com" przekazał więcej. "Mamy dziś na Bounces wielki i ważny news z pogranicza sportu kobiecego i kwestii tożsamości płciowej" - czytamy.

"Redakcja donosi, że Stowarzyszenie Kobiecego Tenisa (WTA) wdrożyło nową politykę wymagającą, aby wszystkie tenisistki WTA przeszły genetyczne testy płci w celu utrzymania prawa do rywalizacji w turniejach WTA. Widmo zagrożenia ze strony transpłciowych kobiet w sporcie kobiecym zyskało w ostatnich latach na sile" - dodano.

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"Począwszy od tego miesiąca, WTA podejmuje bezprecedensowy krok, wymagając od wszystkich swoich zawodniczek poddania się testom genetycznym w celu wyeliminowania kobiet, które mogą posiadać określony marker genetyczny wskazujący na ślady męskiej biologii. Z tego, co ustaliłem w swoich badaniach, uczyni to WTA pierwszą niezależną zawodową ligą lub federacją sportu kobiecego, która wprowadza obowiązkowe badania genetyczne dla wszystkich swoich sportsmenek" - podsumowano.

Oznacza to, że także Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linette oraz Magdalenę Fręch czekają takie obowiązkowe testy. Wszystkie zawodniczki będą musiały podpisać specjalny dokument.

"Przyjmuję do wiadomości, że jeśli nie poddam się [genetycznym testom płci] na wniosek WTA lub wezmę udział w turnieju WTA, w którym według mojej wiedzy nie mam prawa startować zgodnie z niniejszą Polityką Kwalifikowalności, WTA może podjąć wobec mnie działania dyscyplinarne" - oto jego fragment.

Iga Świątek podczas WTA Finals Photo by Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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