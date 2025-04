WTA Madryt: Iga Świątek - Alexandra Eala. Wynik meczu na żywo

Obecny sezon dla Igi Świątek jak na razie nie obfituje w tytuły. Co więcej, w każdym z tegorocznych turniejów (oprócz United Cup) wiceliderka rankingu WTA nie zdołała dojść do finału. Ostatnio w Stuttgarcie znów musiała uznać wyższość Jeleny Ostapenko, która pokonała ją szósty raz w karierze, tym razem w ćwierćfinale niemieckiej imprezy.

WTA Madryt: Iga Świątek - Alexandra Eala. O której mecz Polki?

- Każdy mecz to inna historia, nawet gdy po drugiej stronie jest ta sama zawodniczka. Czy zagram za rok znów w Miami bądź Madrycie, to będzie to inne spotkanie - mówiła Eala po swoim pierwszym pojedynku w Madrycie, w którym pokonała Bułgarkę Wiktoriję Tomową 6:3, 6:2. Teraz zmierzy się z Igą Świątek. Mecz ten odbędzie się w czwartek 24 kwietnia około godz. 14:30-15:00. Starcie Polki z Filipinką zaplanowano jako trzecie tego dnia od godz. 11:00. Wcześniej na korcie pojawią się Aleksandar Vukić i Kei Nishikori oraz Mirra Andriejewa i Marie Bouzkova.