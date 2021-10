Iga Świątek zamknęła rywalizację z Martić w dwóch setach, aczkolwiek - mimo długich fragmentów zdecydowanej przewagi Polki - nie można powiedzieć, że całe spotkanie przebiegło dla niej bezproblemowo.



WTA Indian Wells. Petra Martić uszczknęła kilka gemów Idze Świątek

Świątek bardzo szybko wygrała pięć pierwszych gemów pierwszego seta, ale na koniec tej odsłony meczu Martić doznała przebudzenia i wywalczyła jeden gem dla siebie. Później jednak polska zawodniczka postawiła kropkę nad "i", otrzymała jednak sygnał, że rywalka potrafi się zaktywizować w momencie największego zagrożenia.



Drugi set to trzy szybki gemy dla Świątek - dopiero później Martić spróbowała nawiązać walkę, ale ostatecznie uległa 3-6. Tym samym Polka awansowała do trzeciej rundy turnieju w Kalifornii. Po meczu miała wiele powodów do zadowolenia.



Iga Świątek: Chciałam od początku grać agresywnie

"Od 2019 roku nie grałam z taką pewnością siebie, cieszę się więc, że czasy się zmieniają" - stwierdziła tenisistka, która nie kryła przy tym, że jest bardzo zadowolona ze swojego debiutu na turnieju w Indian Wells.

Świątek została także zagadnięta o jej sposób na pokonanie Petry Martić. "Od początku starałam się słać przeciwniczce mocne uderzenia, chciała grać cały czas agresywnie. Wiedziałam, że nie mogę się przy tym zatrzymywać".



Zwróciła też uwagę na niełatwe warunki w Indian Wells, do których trzeba się było odpowiednio dostosować. "To 'wolne' korty, na których piłka może odskakiwać dosyć wysoko i na to trzeba uważać" - powiedziała.

Iga Świątek zagra z Kudiermietową

W swoim następnym Świątek zmierzy się z Weroniką Kudiermietową. Rosjanka pokonała wcześniej swoją rodaczkę Ludmiłę Samsonową 6:2, 6:3.

