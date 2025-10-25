Nieubłaganie zbliżamy się do końca sezonu WTA 2025. Po tegorocznych zmaganiach głównego touru "1" światowego rankingu jest Aryna Sabalenka, natomiast pozycję wiceliderki okupuje Iga Świątek.

W tegorocznych zmaganiach Białorusinka sięgnęła po takie tytuły jak: Brisbane International (500), WTA Miami (1000), WTA Madryt (1000) oraz US Open (Wielki Szlem). Na konto Polki wpadły natomiast: Wimbledon (Wielki Szlem), WTA Cincinnati (1000), a także WTA Seul (500).

Pozostałe rezultaty pań sprawiły, że obydwie znalazły się na szczycie zestawienia zawodniczek, które w obecnym sezonie mogą pochwalić się największymi zarobkami. Według danych, przedstawionych przez organizatorów, w tym roku na konto Sabalenki wpadło 12.313.519 dolarów (brutto), natomiast w przypadku Świątek jest to kwota 9.417.532 (brutto).

Teraz przed 8 najlepszymi zawodniczkami touru pozostał już tylko jeden turniej - WTA Finals. Nie od dziś wiadomo, że piąty najbardziej prestiżowy turniej sezonu jest w stanie "ozłocić" występujące w nim tenisistki. W przypadku Sabalenki i Świątek, może się on stać przepustką do pobicia rekordu, który przed laty ustanowiła żywa legenda tenisa Serena Williams.

Ten rekord przetrwał 12 lat. Świątek i Sabalenka mogą przeskoczyć Serenę Williams

W sezonie 2013 amerykańska ikona tenisa mogła pochwalić się zarobkami na poziomie 12.385.572 dolarów. To jak dotąd najlepszy rezultat za pojedynczy sezon w historii całej dyscypliny. Z roku na rok wynagrodzenia w turniejach głównego touru wzrastają, stąd pobicie tego wyniku wydawało się jedynie kwestią czasu.

Tak też stanie się podczas wspomnianych zmagań WTA Finalis, których inauguracja zaplanowana jest na 1 listopada. Impreza odbywająca się w Rijadzie jest bowiem jedną z najbardziej "dochodowych" rywalizacji touru. W zeszłym roku pula nagród dla wszystkich tenisistek wyniosła zawrotne 15,25 mln dolarów. Wówczas na zawodniczki, które wzięły udział we wszystkich zmaganiach fazy grupowej, czekała nagroda w wysokości 335 tys. dolarów. Każde grupowe zwycięstwo pozwalało zasilić konto o kolejne 350 tys. dolarów.

Prawdziwe pieniądze zaczynały się jednak po awansie do półfinału. Za zwycięstwo na tym etapie rywalizacji zawodniczka mogła liczyć na 1,27 mln dolarów oraz oczywiście awans do wielkiego finału imprezy. W nim z kolei na zwyciężczynie czekała ostateczna nagroda w wysokości 2,5 mln dolarów. Oznacza to, że tenisistka, która nie przegrałaby wówczas żadnego spotkania, mogła wyjechać z Arabii Saudyjskiej bogatsza o bagatela 5,15 mln.

W tym roku pula nagród za WTA Finals wzrosła do 15.5 mln dolarów. Oznacza to, że wartość poszczególnych gratyfikacji dla zawodniczek również poszybuje w górę. Portal "tennis365.com" dokonał wyliczeń, z których jasno wynika, że Aryna Sabalenka niemal na pewno wyprzedzi Williams w zestawieniu zawodniczek mogących pochwalić się największymi zarobkami za pojedynczy sezon. Jedynym scenariuszem, który mógłby pokrzyżować ten plan, jest ewentualny uraz liderki rankingu WTA, który zmusiłby ją do wycofania się z rywalizacji.

Iga Świątek również ma szansę na przebicie wyczynu legendarnej tenisistki. Za wygranie tytułu WTA Finals można bowiem zgarnąć co najmniej 4,55 mln dolarów, a więc tyle, aby raszynianka zamknęła sezon z zarobkami na poziomie około 14 mln dolarów. Oczywiście kwota ta, w zależności od ilości wygranych spotkań, może być znacznie większa. Warunkiem jest jednak awans raszynianki do wielkiego finału, co w przypadku tak prestiżowej rywalizacji nie jest łatwą sprawą. Polka musi również liczyć na potknięcia Sabalenki, która z racji na obecną przewagę w kwestii zarobków (blisko 3 mln dolarów), jest w dużo lepszej sytuacji do stania się nową rekordzistką.

WTA Finals rusza już 1 listopada. Świątek i Sabalenka poznały już pełną pule rywalek, z którymi przyjedzie im zmierzyć się w ramach imprezy, która już za kilka dni odbędzie się w stolicy Arabii Saudyjskiej.

Iga Świątek ADEK BERRY AFP

Aryna Sabalenka Clive Brunskill AFP

Serena Williams Matthew Stockman/Getty Images/AFP / Getty Images via AFP AFP

