Wszystko jasne. Wtedy obejrzymy polski hit w Paryżu. Świątek z Linette na korcie

Iga Świątek zmiany w swoim sztabie szkoleniowym zarządziła po sensacyjnej porażce w turnieju WTA 1000 w Miami. Polka przegrała już w meczu drugiej rundy, a jej rywalką była wówczas Magda Linette. To spotkanie sprawiło, że ostatecznie ze swoją pracą pożegnał się Wim Fissette.

Belga na stanowisku trenera naszej najlepszej tenisistki wszechczasów zastąpił Francisco Roig. Hiszpański szkoleniowiec dołączył do Macieja Ryszczuka, Tomasza Moczka oraz Darii Abramowicz na początku kwietnia. Już pod wodzą byłego trenera Rafaela Nadala Świątek szykowała się do Roland Garros.

Świątek z Linette w piątek. Polski mecz w Paryżu

Do Paryża przyleciała tradycyjnie z wielkimi nadziejami, a u kibiców bez wątpienia na czerwono zaznaczony był etap trzeciej rundy paryskiego szlema. W tej bowiem Iga miała zmierzyć się z Jeleną Ostapenko, a Łotyszka w ostatnich latach stała się absolutnym koszmarem Polki.

Ostatecznie przed tym spotkaniem Świątek uratowała właśnie wspomniana Linette. Poznanianka wyrzuciła z turnieju wyżej notowaną przeciwniczkę już na etapie drugiej rundy. Dzięki temu w trzeciej rundzie będziemy świadkami meczu, który bez wątpienia będzie cieszył się gigantycznym zainteresowaniem.

O czwartą rundę zagrają ze sobą bowiem właśnie Świątek i Linette. Nie znamy jeszcze dokładnej godziny tego spotkania, ale wiemy, że panie staną naprzeciw siebie na korcie prawdopodobnie Philippe'a Chatriera w piątek 29 maja. Dokładną godzinę i układ piątkowych meczów poznamy w czwartek.

Magda Linette

Francisco Roig i Iga Świątek

Magda Linette w meczu z Jeleną Ostapenko





