Wszystko jasne, WTA ogłasza. Świątek zadebiutuje w "królestwie" Sabalenki

W zeszłym roku Iga Świątek po raz pierwszy miała okazję zagrać w turnieju WTA 1000 w Pekinie. Turniej wrócił do kalendarza kobiecych rozgrywek po czteroletniej przerwie spowodowanej okresem pandemii. Dla reprezentantki Polski była to zatem wielka niewiadoma. Tym bardziej że jej forma z poprzednich zmagań w Tokio nie napawała wówczas optymizmem .

Polka zgromadziła do tej pory bardzo pozytywne wspomnienia związane z występami na chińskiej ziemi. Okazuje się, że w tym roku będzie miała szansę na udany występ w innej lokalizacji, gdzie jeszcze nigdy nie zagrała. Mowa o powracającym do kalendarza Wuhan . Początkowo wydawało się, że turniej WTA 1000 w tej miejscowości pojawi się ponownie już w zeszłym sezonie, ale ostatecznie do tego nie doszło. Skorzystała na tym Guadalajara, która dzięki temu otrzymała tymczasowo swój turniej rangi WTA 1000.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Aryna Sabalenka - Iga Świątek 0-2. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Najlepsze tenisistki wrócą do Wuhan. Sabalenka uwielbia ten turniej

Tym razem ma być już jednak inaczej. Co prawda w kalendarzu rozgrywek na stronie WTA turniej w Wuhan wciąż podpisany jest jako TBD, czyli do akceptacji, ale w mediach społecznościowych organizacji pojawił się już oficjalny komunikat skierowany do lokalnej społeczności. Oznajmia on, że po pięciu latach przerwy najlepsze tenisistki świata znów zagrają w Wuhan.