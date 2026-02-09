Wszystko jasne ws. pierwszego meczu Świątek w Dosze. Jest oficjalny komunikat

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Turniej WTA 1000 w Dosze stanowi kolejny przystanek dla Igi Świątek w sezonie 2026. Pod nieobecność Aryny Sabalenki, nasza reprezentantka została rozstawiona z "1". Jutro czeka ją inauguracyjny pojedynek podczas zmagań w Katarze. Póki co nie wiadomo z kim, bowiem jeszcze nie poznaliśmy rozstrzygnięcia w meczu Janice Tjen - Beatriz Haddad Maia. Tuż po godz. 17:30 pojawił się za to plan gier na wtorek. Wiemy już, kiedy dojdzie do starcia Polki o trzecią rundę rozgrywek.

Sportowa kobieta w białej koszulce, z daszkiem na głowie i logotypami sponsorów, patrząca w bok na tle boiska tenisowego.
Iga Świątek jest najwyżej rozstawioną tenisistką podczas WTA 1000 w DoszeElsaAFP

Zmagania w Dosze będą dla Igi Świątek pierwszym występem od Australian Open. Nasza reprezentantka zakończyła wielkoszlemową imprezę na etapie ćwierćfinału, ulegając późniejszej mistrzyni - Jelenie Rybakinie. W decydującym starciu Kazaszka pokonała po trzysetowym boju Arynę Sabalenkę. Kilka dni po tamtej rywalizacji organizacja WTA ogłosiła decyzję Białorusinki ws. startu w stolicy Kataru. Liderka rankingu zrezygnowała z udziału w pierwszym tysięczniku w tym sezonie. W związku z tym to Polka przejęła numer jeden w turniejowej drabince, a Rybakinie przypadła "2".

    Świątek już od blisko tygodnia przebywa w Dosze, chcąc jak najlepiej przygotować się do zmagań, które kojarzą jej się znakomicie. Raszynianka nie kryje się z tym, że lubi te rozgrywki. I trudno się dziwić, bowiem nasza reprezentantka aż trzykrotnie triumfowała w stolicy Kataru. Iga zdominowała tę imprezę w 2022, 2023 i 2024 roku. Dopiero 12 miesięcy temu jej piękna passa zwycięstw została przerwana w półfinale przez Jelenę Ostapenko. W tym sezonie 24-latka z pewnością chciałaby sięgnąć po swój czwarty skalp w tej lokalizacji.

      WTA Doha: Znamy plan gier na wtorek. Wtedy na kort wyjdzie Świątek

      Droga Polki w tym celu rozpocznie się jutro. Na ten dzień wyznaczono bowiem niemal wszystkie spotkania drugiej rundy zmagań w Dosze. Na stronie WTA opublikowano już plan gier na wtorkową rywalizację w stolicy Kataru. Mecz Świątek zaplanowano jako drugi od godz. 13:00 czasu polskiego na korcie centralnym (po starciu Elisabetta Cocciaretto - Coco Gauff). Jest to o tyle ciekawa sytuacja, że... w momencie powstawania tego artykułu, Raszynianka wciąż nie znała swoje rywalki. Organizatorzy wyznaczyli poniedziałkowe spotkanie Janice Tjen - Beatriz Haddad Maia na późną porę. Zwyciężczyni tej potyczki będzie miała zatem niezbyt wiele czasu na odpoczynek przed batalią z Polką.

        O awans do trzeciej rundy singlowych rozgrywek powalczy jutro także Magdalena Fręch. Jej mecz z Ann Li wyznaczono na godz. 11:30 czasu polskiego. Spotkanie zostanie rozegrane na arenie Grandstand 3. Zapowiada się bardzo emocjonujący wtorek na kortach w Dosze. Do najciekawszych pojedynków należą m.in. starcia: Maria Sakkari - Jasmine Paolini, Jekaterina Aleksandrowa - Jelena Ostapenko czy Xinyu Wang - Jelena Rybakina. Do tego czekają nas potyczki z udziałem zawodniczek tej samej narodowości: Dajana Jastremska - Elina Switolina czy Tereza Valentova - Karolina Muchova. Poniżej cały plan gier na jutrzejszą rywalizację w stolicy Kataru.

        Iga Świątek – Belinda Bencic. Skrót meczuPolsat Sport
        Zawodniczka w sportowym stroju odbijająca piłkę tenisową rakietą podczas intensywnego meczu, z wyraźnym zaangażowaniem emocjonalnym na twarzy. W tle widoczne rozmazane oznaczenia na fioletowej ścianie.
        Iga ŚwiątekANTHONY WALLACEAFP
        Jelena Rybakina
        Jelena RybakinaIZHAR KHANAFP
        Magdalena Fręch rywalizowała z Poliną Kudiermietową o awans do drugiej rundy Australian Open 2025
        Magdalena FręchUlises Ruiz / AFPAFP

