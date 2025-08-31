Iga Świątek ma już za sobą dwa wymagające pojedynki podczas tegorocznego US Open w grze pojedynczej. Na "dzień dobry" Polka pewnie pokonała Emilianę Arango w 60 minut, ale później zaczęły się schody. W drugiej rundzie niespodziewane problemy naszej reprezentantce sprawiła Suzan Lamens. Raszynianka musiała rozegrać trzeciego seta z Holenderką, ale ostatecznie zakończyła go na swoją korzyść wynikiem 6:4.

Problemy 24-latki widniały także podczas jej potyczki z Anną Kalinską. Rosjanka prowadziła już 5:1 w premierowej partii, miała w sumie cztery setbole. Mimo to mistrzyni tegorocznego Wimbledonu odwróciła losy pierwszej odsłony i wygrała spotkanie 7:6(2), 6:4, pokonując tenisistkę z Moskwy po raz drugi w ciągu kilkunastu dni. Wcześniej uczyniła to w Cincinnati, podczas ich starcia o awans do najlepszej "4".

Wiceliderka rankingu wciąż pozostaje na ścieżce rosyjskich rywalek. Kolejną przeciwniczką turniejowej "2" będzie bowiem Jekaterina Aleksandrowa. Tenisistka z Czelabińska prezentuje wysoką formę w ostatnich dniach, w dodatku w przeszłości potrafiła ogrywać naszą reprezentantkę. Prezentuje niewygodny styl z perspektywy 24-latki, gra szybko i płasko. Zanosi się zatem na kolejny ciężki pojedynek dla raszynianki.

US Open: Znamy godzinę meczu Iga Świątek - Jekaterina Aleksandrowa

Organizatorzy US Open opublikowali właśnie plan gier na poniedziałkowe zmagania. Mecz Igi Świątek z Jekateriną Aleksandrową zaplanowano nie przed godz. 19:00 czasu polskiego na Louis Armstrong Stadium. Jest to zatem zmiana dla naszej reprezentantki, która poprzednie mecze grała na Arthur Ashe Stadium. Na dodatek z Anną Kalinską rywalizowała w sesji wieczornej. Taka pora to również korzystna informacja dla kibiców, którzy obejrzą spotkanie z udziałem raszynianki o komfortowej godzinie. Tym razem nie będą musieli "zarywać nocki".

Wcześniej, na tym samym korcie co Polka, zostanie rozegrana potyczka pomiędzy Alexem de Minaurem i Leandro Riedim. Panowie rozpoczną rywalizację o godz. 17:00 naszego czasu. Jeśli potrwa ona więcej niż trzy sety, może zatem dojść do drobnego opóźnienia startu batalii z udziałem mistrzyni tegorocznego Wimbledonu. Nadal będzie to jednak pora satysfakcjonująca dla fanów tenisa w naszym kraju.

Sporo ciekawego będzie się działo na Arthur Ashe Stadium. O godz. 17:30 czasu polskiego rozpocznie się starcie Felix Auger-Aliassime - Andriej Rublow. Potem zostanie rozegrany pojedynek pomiędzy Naomi Osaką i Coco Gauff. W sesji wieczornej, która wystartuje w nocy z poniedziałku na wtorek nie przed godz. 1:00 naszego czasu, zobaczymy mecz Jannik Sinner - Aleksander Bublik oraz potyczkę Amandy Anisimovej z Beatriz Haddad Maią.

Główna rywalizacja w Nowym Jorku potrwa aż do 7 września. Najważniejsze informacje dotyczące US Open można znaleźć w specjalnej zakładce na stronie Interii.

Łatwo wpaść w panikę, ale ja tego nie zrobiłam” – Świątek o meczu z Kalińską [WIDEO] AP © 2025 Associated Press

Iga Świątek Maddie Meyer AFP

Jekaterina Aleksandrowa MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Anna Kalinska ANTHONY WALLACE AFP