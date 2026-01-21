Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wszystko jasne ws. meczu Świątek - Bouzkova na Australian Open. Jest komunikat

Mateusz Stańczyk

W poniedziałek Iga Świątek stoczyła wymagający pojedynek z Yue Yuan w ramach pierwszej rundy Australian Open. W premierowej odsłonie spotkania nasza reprezentantka musiała odrabiać straty, ale zrobiła to skutecznie. Dzięki temu otworzyła sobie drogę do następnej fazy zmagań. Na dobę przed jej rywalizacją z Marie Bouzkovą, organizatorzy Szlema opublikowali plan gier na czwartek. Wiemy już, kiedy do gry wejdą Raszynianka oraz Hubert Hurkacz. Poniżej prezentujemy szczegóły.

Iga Świątek zmierzy się z Marie Bouzkovą w drugiej rundzie Australian Open 2026
Iga Świątek zmierzy się z Marie Bouzkovą w drugiej rundzie Australian Open 2026Dubreuil Corinne/ABACANewspix.pl

Pierwsza runda tegorocznego Australian Open okazała się wymagająca z perspektywy Igi Świątek. Nasza reprezentantka musiała wracać ze stanu 3:5 w premierowej odsłonie starcia z Yue Yuan. Ostatecznie Polka wygrała partię po tie-breaku. W drugim secie też nie było łatwo. W pewnym momencie Raszynianka prowadziła już 3:0, ale potem musiała się sporo natrudzić, by nie dopuścić znów rywalki do głosu. Końcowy rezultat spotkania brzmiał 7:6(5), 6:3 na korzyść wiceliderki rankingu WTA.

    Kolejną przeciwniczką 24-latki będzie Czeszka - Marie Bouzkova. Zawodniczka naszych południowych sąsiadów słynie z solidnej gry w defensywie, potrafi przebijać sporo piłek na drugą stronę. Często brakuje jej jednak kończącego uderzenia, co dało się zaobserwować chociażby podczas starcia z Aryną Sabalenką w trakcie ubiegłorocznego Wimbledonu. W kluczowym momencie nie potrafiła przechylić szali na swoją korzyść. Nie zmienia to jednak faktu, że Świątek musi się mieć na baczności i potrzebuje rozegrać solidne spotkanie przeciwko 27-latce, by zameldować się w następnej fazie wielkoszlemowych zmagań w Melbourne.

      Znamy plan gier na czwartek. Organizatorzy Australian Open przekazali informację

      Około godz. 5:20 czasu polskiego organizatorzy zaprezentowali plan gier na czwartkową rywalizację w stolicy stanu Wiktoria. Wiemy już, kiedy odbędzie się spotkanie z udziałem naszej reprezentantki. Mecz Iga Świątek - Marie Bouzkova na pewno rozpocznie się nie przed godz. 7:00 czasu polskiego na John Cain Arena. Doszło zatem do sporej zmiany u wiceliderki rankingu, bowiem swój pierwszy pojedynek rozgrywała na największym obiekcie w Melbourne Park, czyli Rod Laver Arena. Tym razem usytuowano jej starcie na trzeciej co do wielkości arenie. Wcześniej, bo od godz. 1:00 czasu polskiego, zaprezentują się na niej: Madison Keys i Ashlyn Krueger oraz Ben Shelton i Dane Sweeny.

        W trakcie jutrzejszych gier zobaczymy w akcji także innego naszego reprezentanta - Huberta Hurkacza. Wrocławianin powalczy o awans do trzeciej rundy singla z Ethanem Quinnem. Polsko-amerykański pojedynek wyznaczono jako drugi w kolejności na obiekcie o nazwie 1573 Arena. O godz. 1:00 czasu polskiego swój mecz rozegrają Paula Badosa i Oksana Sielechmietjewa, a tuż po nich dojdzie do rywalizacji z udziałem półfinalisty Wimbledonu 2021. Wiele wskazuje na to, że potyczki Świątek i Hurkacza prawdopodobnie nie pokryją się ze sobą, dzięki czemu polscy kibice będą mogli spokojnie obejrzeć najpierw Huberta, a następnie Igę.

        Główny turniej Australian Open potrwa do 1 lutego. Najważniejsze informacje z wielkoszlemowych zmagań można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

