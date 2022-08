21-letnia Polka do rywalizacji w ostatnim wielkoszlemowym turnieju sezonu przystępuje po nieudanych występach w imprezach w Toronto i Cincinnati. W obu kończyła zmagania już na 1/8 finału, co bezpośrednio przed US Open mogło budzić niepokój. Nie podzielają go jednak eksperci - według nich Świątek bezwzględnie należy zaliczać do grona głównych faworytek.

Wszystko jasne. Wiemy, kiedy pierwszy mecz Igi Świątek w US Open

W pierwszej rundzie gwiazda z naszego kraju zagra z Jasmine Paolini. Wiadomo już, że mecz ten rozegrany zostanie na korcie Louisa Armstronga we wtorek, 30 sierpnia o godzinie 11:00 miejscowego czasu. Oznacza to, że Świątek wyjdzie na kort o 17:00 czasu polskiego.

Co ciekawe, Świątek szybko może poznać potencjalną rywalkę w drugiej rundzie, bowiem bezpośrednio po jej spotkaniu pojawią się na korcie Sloane Stephens i Greet Minnen. To zwyciężczyni tego starcia być może zostanie "sprawdzona" przez liderkę rankingu.