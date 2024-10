Wszystko jasne, Iga Świątek na liście zgłoszeń. Niemal w ostatniej chwili

Wątpliwość dotyczyła tego, czy Iga Świątek po raz trzeci zdecyduje się na rozpoczęcie sezonu w Biało-Czerwonej koszulce, czy też zdecyduje się na udział w tradycyjnym turnieju WTA 500, który odbywa się w tym samym czasie w Brisbane. W obu można wygrać po 500 punktów, to nie ma większego znaczenia. Przy czym w United Cup zdobycz jest zależna od tego, co stanie się w meczu mężczyzn, czyli najprawdopodobniej Huberta Hurkacza. A jeśli on przegra, to zostaje jeszcze gra mieszana. Porażka w całym spotkaniu może przekreślić szansę Świątek na pełną pulę.

