Wszystkie oczy na Świątek, głos zabrał Zbigniew Boniek. "Dużo się zmieniło"

Boniek od dawna jest fanem Świątek. - Jest the best, jest legendą. Myślę, że gdyby była Amerykanką, to byłaby zdecydowanie najlepszą sportsmenką na świecie. [...] Mówimy o innym poziomie kontraktów sponsorskich, o marketingu. To jest to po prostu dość bogaty kraj i są inne pensje. Zresztą Marcin Gortat, który był naszym ambasadorem koszykówki w Ameryce, też o tym mógłby wiele rzeczy powiedzieć. [...] Wydaje mi się, że Iga będzie legendą, którą będzie ciężko komukolwiek, kiedykolwiek pobić. Na razie spokojnie - mówił w kwietniu 2024 roku.