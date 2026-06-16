Wszyscy wokół mówią tylko o Chwalińskiej. "To nowa sytuacja dla Świątek"

Dariusz Ostafiński

Dariusz Ostafiński

Na ostatni turniej Roland Garros polscy kibice jechali dopingować Igę Świątek, a wracali z Paryża zakochani w tenisie Mai Chwalińskiej. Ta druga, nazywana dotąd "przyjaciółką Świątek" usunęła sławną koleżankę w cień. W sieci już toczy się gorąca dyskusja o tym, co to znaczy dla 6-krotnej zdobywczyni wielkiego szlema. Nie brak głosów, że to jej zaszkodzi. Tomasz Wolfke, ekspert Eurosportu, w rozmowie z Interią mówi wprost, co się teraz stanie.

Iga Świątek znalazła się w cieniu Mai Chwalińskiej.
Iga Świątek znalazła się w cieniu Mai Chwalińskiej.EastNewsEast News

W takiej sytuacji Iga Świątek jeszcze nie była. Po 6 latach na świeczniku nagle znalazła się w cieniu Mai Chwalińskiej, którą nazywa koleżanką. Media od lat określają Chwalińską "przyjaciółką Świątek".

Co z Igą Świątek? Czy to jej zaszkodzi?

- To nowa sytuacja dla Igi Świątek - mówi nam Tomasz Wolfke, ekspert i komentator Eurosportu, a kiedy pytamy, czy to jej pomoże, czy też jej zaszkodzi, to odpowiada bez zastanowienia. - Teraz Idze będzie łatwiej.

Nie sposób nie wspomnieć o tym, że Chwalińskiej życie w cieniu Świątek za bardzo nie pomogło. Pytania o Igę były dla Mai mało komfortowe. Trudno wręcz wykluczyć, że to ją dołowało. Sama w jednym z wywiadów wspomniała o tym, że przed sukcesem w Roland Garros dziennikarze dzwonili do niej wyłącznie po to, żeby podpytać o sławną koleżankę.

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Dariusz Ostafiński

Odwrócenie ról. Jak poradzi sobie Świątek

Zdaniem Wolfke odwrócenie ról nie sprawi jednak, że Świątek się załamie, czy wręcz zapadnie pod ziemię. - Pozycja Igi jest niezagrożona. I to bez względu na to, co zrobi Maja. Nikt już nie zabierze Świątek tych sześciu szlemów i wielu tygodni panowania w rankingu WTA. Jak mam być szczery, to ja w tej nowej sytuacji widzę tylko korzyści dla Świątek.

- Kiedy zaczął się szał na Świątek, to ona była podobna do Mai. Świeża, naturalna, umiała się z wdziękiem zgubić w różnych wypowiedziach. Z czasem to wszystko się jednak zmieniło. Dziś mogę powiedzieć, że Świątek już nie przepada za całym tym medialnym szumem. Nie lubi być w centrum zainteresowania. Przekierowanie niemal całej uwagi na Maję zdecydowanie jej pomoże - ocenia Wolfke.

Świątek by na to nie pozwoliła. Same korzyści

- Dotąd wśród dziennikarzy krążyła taka opinia, że Świątek, w odróżnieniu od Hurkacza mocno się klika, więc warto o niej pisać. Wszyscy byliśmy bombardowani różnymi informacjami na temat Igi, co pewnie jej samej już dawno przestało odpowiadać. Sytuacja z Mają może być dla niej wybawieniem. Może, jakby chodziło o kogoś innego, pomyślałbym, że będzie jej zazdrościć. To są jednak koleżanki, przyjaciółki. Jakby było inaczej, to Iga nie pozwoliłaby Maćkowi Ryszczukowi współpracować z Mają. Do reklamy pasty do zębów też by jej nie wzięła. Swoją drogą, ta mała rólka Mai, gdzie częstuje Igę tiramisu, jest bardzo fajna - komentuje ekspert.

Wolfke uważa, że sukcesy Chwalińskiej zdejmą część presji ze Świątek, a to tylko pomoże jej odzyskać radość z grania i dać temu graniu więcej polotu i takiego luzu. Tym bardziej że zainteresowanie Mają tak szybko nie zgaśnie. - Opinii publicznej zajmie jeszcze trochę czasu wyciągnięcie na światło dzienne wszystkich szczegółów z jej życia. Media zejdą w tym czasie z Igi, a ona sama będzie mogła wreszcie odetchnąć i skupić się na tenisie. Finalnie obie panie zyskają. Maja, bo dzięki doświadczonej koleżance będzie jej łatwiej wejść do touru. Iga, bo wreszcie będzie miała z kim wyjść na miasto, zjeść lody, pójść do kina, czy po prostu pogadać. Kto wie, może to będzie droga do kolejnego szlema - zastanawia się Wolfke.

kobieta z prostymi, brązowymi włosami w jasnej bluzie z logotypami, trzyma uniesione dłonie na wysokości głowy, siedzi przed mikrofonem na tle ciemnej ściany z białymi napisami
Iga ŚwiątekAP Photo/Aaron FavilaEast News
Uśmiechnięta tenisistka w żółtej koszulce z logotypami sponsorów trzyma rękę na czole, wyrażając radość lub ulgę po zakończeniu meczu.
Maja ChwalińskaZabulon Laurent/ABACAEast News
Młoda kobieta w zielonej sportowej kurtce trzyma bukiet kolorowych kwiatów, w tle liczni fotografowie i reporterzy z aparatami.
Maja ChwalińskaAnita WalczewskaEast News


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