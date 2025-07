Wszyscy widzieli zachowanie Świątek podczas finału. Teraz przyznaje. "Udawałam"

Zdecydowanie na długo zapadnie w pamięci Igi Świątek tegoroczna edycja legendarnego turnieju wielkoszlemowego, Wimbledon. Ta nieoczekiwanie spisywała się na trawie wyśmienicie, dzięki czemu bez większych problemów zameldowała się w finale zmagań. W nim prawdziwie zdominowała swoją rywalkę, Amandę Anisimową wygrywając 6:0, 6:0. W ten sposób została pierwszą tenisistką z Polski, która zwyciężyła całą rywalizację na londyńskich kortach.

24-latka długo nie mogła uwierzyć w to, co się stało, gdy wygrała. Jakiś czas po finałowym meczu udzieliła krótkiego wywiadu jednemu z tamtejszych reporterów. Podczas niego wyznała, że sama nie spodziewała się wygranej w tym roku. Sprawia to jednak, że przez to znaczy to dla niej bardzo dużo.

- Będę to pamiętać do końca życia. Nie spodziewałam się, że zdobędę tytuł tutaj w tym roku, więc to naprawdę wiele dla mnie znaczy - powiedziała w wywiadzie opublikowanym na stronie Polsatu Sport.

Świeżo upieczona mistrzyni Wimbledonu została zapytana również, czy oswoiła się już z sukcesem, którego dokonała. Ta odparła, że zajmie jej to jeszcze trochę czasu. Co ciekawe Świątek podczas całego turnieju nie oglądała żadnego ze swoich poprzednich spotkań.

- Jeszcze nie. Nadal muszę się trochę wyluzować i przemyśleć wszystko, co się wydarzyło. Myślę, że muszę też obejrzeć skróty meczów, bo muszę przyznać, że przez cały turniej byłam poza mediami społecznościowymi. Nie oglądałam niczego, więc myślę, że kiedy zobaczę to wszystko na ekranie i odtworzę te wspomnienia wtedy wszystko do mnie dotrze - mówiła.

Nokaut w finale, Świątek ujawnia. "Udawałam"

Finał z Anisimową zapisał się w historii nie tylko ze względu na zwycięzcę, a także na wynik, bowiem rezultat 6:0, 6:0 w finale Wimbledonu miejsce miał tylko raz... w 1911 roku. Wówczas Dorothea Lambert Chambers pokonała w takim samym stosunku rodaczkę Dore Boothby. Świątek przyznała, że skupiła się całkowicie na sobie, by grać jak najlepiej.

Szczerze mówiąc, trochę "udawałam", że wynik jest inny. Tak bardzo chciałam tego zwycięstwa, że wiedziałem, że myślenie o wyniku i o tym, że prowadzę, mogłoby mnie tylko rozproszyć. Skupiłam się więc całkowicie na sobie. Byłam w pełni skoncentrowana, myślałam o tym, jak chcę serwować, jak chcę returnować. Chciałam wygrać każdy punkt, niezależnie od wszystkiego

Wyjątkowa była także celebracja Świątek, ponieważ ta jako jedna z nielicznych cieszyła się z wygranej bardzo ekspresyjnie. Zapytana, co czuła tuż po ostatniej piłce odpowiedziała wprost.

- Czułam po prostu radość, dumę. Wszystko wydawało się trochę nierealne. Na pewno minie parę dni, zanim to wszystko do mnie dotrze - skomentowała.

Teraz Świątek czeka kilka dni odpoczynku. Na kort wróci 28 lipca. Na ten dzień zaplanowany jest początek zmagań turnieju WTA 1000 w Montrealu. Następnie najprawdopodobniej Polka weźmie udział w rywalizacji w Cincinnati. Zakończeniem tournee po USA będzie wielkoszlemowy US Open, który rozpocznie się 25 sierpnia.

Kulis Wimbledonu 2025: Iga, kankan i Katarina spod Tręcina [WIDEO] Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek z trudem powstrzymawa łzy po triumfie na Wimbledonie Daisuke Urakami / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Iga Świątek, Wimbledon 2025 DAISUKE URAKAMI AFP

Iga Świątek z trofeum Wimbledonu Adam Vaughan PAP/EPA