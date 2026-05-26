Wszyscy widzieli, co się działo w Paryżu. A to nie koniec. Każdy model pogarsza sprawę

Zaledwie trzy gemy przegrała podopieczna Francisco Roiga w meczu otwierającym dla niej Rolanda Garrosa. Polka zagrała perfekcyjne spotkanie, czego spodziewali się kibice z całego świata. Nastoletnia Australijka wciąż zbiera doświadczenie i jeszcze ma czas na osiąganie spektakularnych wyników w przyszłości. Dodatkowo nie sprzyjały jej zapewne wysokie temperatury. Za to Raszynianka wielokrotnie udowodniła już, że potrafi wytrzymać w upale. Taka pogoda potrafi nawet stanowić dla trzeciej rakiety globu przewagę.

Tak przynajmniej twierdzi Marcin Matkowski. Były znakomity deblista bacznie przygląda się drugiemu w kalendarzu Wielkiemu Szlemowi. "Przez to, że jest tak ciepło, kort jest bardzo szybki. Piłki skaczą dużo wyżej niż normalnie, rotacja może być mocniejsza i to daje dużo większe możliwości zawodnikom grającym agresywnie, z dużym top spinem, np. Iga jest taką zawodniczką, a Hubert bardzo mocno serwuje, wykorzystując szybkość kortu. Warunki dla naszych dwóch najlepszych zawodników są w tym roku dobre" - przyznał na łamach Polskiej Agencji Prasowej.

Matkowski wprost ws. upałów na Roland Garros. Padły słowa o Świątek i Hurkaczu

Sportowiec urodzony w Barlinku ponadto podziwia gwiazdy za rywalizację w tak morderczych warunkach. "W takich warunkach gra się bardzo ciężko. Nawet zawodnicy świetnie przygotowani do sezonu, specjaliści od kortów ziemnych, mają bardzo duże problemy z takimi temperaturami. Przede wszystkim są to warunki, do których nie jest łatwo się przygotować, ciężko w nich trenować, bo na co dzień nie ma takich upałów" - dodał. Wiele wskazuje też na to, że niebawem zostanie pobity rekord jeśli chodzi o wysokość temperatury.

O alarmujących dla uczestników Rolanda Garrosa prognozach donosi między innymi portal "letribunaldunet.fr". "Temperatura w Paryżu może utrzymać się powyżej 30 stopni co najmniej do przyszłej środy. Przewiduje się, że zbliży się nawet do 35 stopni, czyli progu 'ekstremalnego upału'. W tym momencie rekord sprzed ponad 80 lat (1944 rok) zaczyna być zagrożony". Wspomnianym rekordem jest 34,8 stopni Celsjusza. Dodatkowo każdy kolejny model pogodowy na najbliższe dni tylko pogarsza sprawę.

Pomimo panujących wysokich temperatur, słowa Marcina Matkowskiego powinny uspokoić polskich kibiców. Iga Świątek o trzecią rundę zagra już w środę o godzinie 12:00. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Iga Świątek Xiao Yijiu AFP

Iga Świątek, Roland Garros 2026 MOHAMMED BADRA PAP/EPA

Iga Świątek MATTHIEU MIRVILLE AFP





Tommy Paul - Ignacio Buse. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport