Wszyscy to wiedzą, Świątek nigdy tego nie ukrywała. Były trener Polki wysłał ostrzeżenie

Iga Świątek do Paryża na drugi w sezonie turniej rangi Wielkiego Szlema przyleciała z mocno deszczowego Rzymu. Oczywiście we Włoszech bywały dni bardziej słoneczne i cieplejsze, co odczuwał bez wątpienia Jannik Sinner. Paryż przez lata kojarzył się raczej z dość wietrznymi warunkami, ale raczej nie z koszmarnymi upałami.

Te częściej oglądamy podczas Australian Open czy US Open. Tak było, choćby w tym roku w Melbourne, gdy wspomniany już Sinner musiał przerwać mecz z powodu przekroczenia dopuszczalnych norm pogodowych. Jak się okazuje, w Paryżu sytuacja może być podobna, choć oczywiście wilgotność jest nieco inna.

Świątek może mieć problem. Były trener Polki nie ma złudzeń

Sytuacja, która czeka na tenisistów i tenisistki w stolicy Francji dla wielu może okazać się prawdziwym koszmarem. O szczegółach rozpisują się dziennikarze "tennistemple.com", którzy zwracają uwagę, że być może zawodnicy i zawodniczki w końcu docenią możliwość rozgrywania meczów w sesji wieczornej.

"Powód: w pierwszym tygodniu turnieju w Paryżu spodziewana jest fala upałów. Temperatury mają przekroczyć 30°C, a w niektórych miejscach wskaźnik ciepła może sięgnąć 40°C, co zapowiada bardzo trudne warunki na kortach. Ze względu na prognozowaną falę upałów mecze rozgrywane w ciągu dnia mogą okazać się szczególnie wymagające pod względem fizycznym dla zawodników" - czytamy.

Ceniony portugalski dziennikarz Jose Morgado przekazał nawet, że spora część najwyżej notowanych tenisistek i tenisistów poprosiła organizatorów o wyznaczenie ich meczów do sesji wieczornej. Niewiadomą pozostaje to, czy taką prośbę złożyła Świątek. Polka nigdy nie ukrywała, że woli grać z rana.

Kilka słów w tym temacie dorzucił były trener Świątek - Piotr Sierzputowski. - Sprawdziłem prognozę pogody, ma być drastycznie ciepło. To niestety nie sprawia, że Iga będzie czuć się bardzo komfortowo. Roland Garros to są najszybsze korty na mączce. Jeśli faktycznie będzie ciepło, to te przewidywania mogą się troszeczkę zmieniać. Mączka jest wolniejsza, ale w konkretnyh warunkach, gdy jest wilgoć. Na końcu i tak trzeba jednak zagrać swój dobry tenis - ostrzegł Sierzputowski na kanale "BreakPoint".

Iga Świątek rywalizację o piąty w karierze triumf w Paryżu rozpocznie w poniedziałek. Jej rywalką będzie niedoświadczona Emserson Jones. Polka wyjdzie na kort z 17-letnią Australijką w poniedziałek 25 maja. Nie znamy godziny. Tego dnia temperatura ma sięgnąć 33 stopni.

