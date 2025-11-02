Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wszyscy czekali na mecz z Rybakiną, a Świątek już na korcie w Rijadzie. 60 minut gry Polki

Tegoroczne zmagania podczas WTA Finals rozpoczęły się znakomicie z perspektywy Igi Świątek. Polka w pewnym stylu pokonała Madison Keys i przewodzi swojej grupie. Na poniedziałek zaplanowano starcie raszynianki z Jeleną Rybakiną, która również posiada na koncie jedno zwycięstwo po wygranej z Amandą Anisimovą. Gdy wszyscy już oczekiwali na jutrzejsze spotkanie, nasza reprezentantka zjawiła się na korcie numer 3, by potrenować. Oto co działo się na jej 60-minutowych zajęciach.

Iga Świątek podczas WTA Finals 2025
Iga Świątek podczas WTA Finals 2025Photo by STR / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFPAFP

Pierwszy dzień WTA Finals 2025 przyniósł zwycięstwa Igi Świątek i Jeleny Rybakiny w grupie nazwanej na cześć Sereny Williams. Obie zawodniczki w pewnym stylu pokonały swoje rywalki - najpierw Polka wygrała z Madison Keys 6:1, 6:2, a następnie reprezentantka Kazachstanu uporała się z Amandą Anisimovą rezultatem 6:3, 6:1. W związku z tym w drugiej kolejce dojdzie do potyczki między mistrzyniami Wimbledonu z 2022 i 2025 roku.

    Wczoraj późnym wieczorem organizatorzy rozgrywek w Rijadzie opublikowali oficjalny plan gier na poniedziałkowe zmagania. Singlowe potyczki rozpoczną się nie przed godz. 15:00 czasu polskiego, od starcia Świątek - Rybakina. Później, ale nie przed godz. 16:30, do gry wejdą Amerykanki. Oba te starcia będą miały niezwykle istotne znaczenie, bowiem już jutro możemy poznać pierwszą półfinalistkę WTA Finals. W osobnym artykule opisywaliśmy już scenariusze, co się musi wydarzyć, by to Iga awansowała do najlepszej "4" po drugiej kolejce fazy grupowej.

      WTA Finals: Świątek bez wolnej niedzieli. Intensywna praca na korcie

      Chociaż potyczka z reprezentantką Kazachstanu jest zaplanowana na poniedziałek, to Polka nie zamierzała się oszczędzać. Pojawiła się w niedzielę na korcie treningowym numer 3 w Rijadzie, by odbyć 60-minutowe zajęcia. Wszystko można było śledzić za pomocą specjalnej transmisji, jaką organizacja WTA udostępniła na swojej stronie. Dzisiaj raszynianka odbijała piłki przede wszystkim ze swoim sparingpartnerem - Tomaszem Moczkiem. Czasami do gry wtrącił się także Wim Fissette, choćby przy ćwiczeniach dotyczących smeczowania. Trening 24-latki miał typowy charakter - był fragment poświęcony grze z głębi kortu, potem przy siatce. Następnie przeszli do fazy returnu oraz serwowania.

        Iga na bieżąco otrzymywała wskazówki od swojego szkoleniowca. Belg prowadził także konsultacje z pozostałymi członkami teamu. Maciej Ryszczuk oraz Daria Abramowicz pomagali w zbieraniu i podawaniu piłek. Ciekawym aspektem treningu Świątek było... testowanie butów. Polka sprawdzała zarówno biały, jak i czarny zestaw. W pewnym momencie doszło nawet do tego, że 24-latka ubrała na lewą stopę białego buta, a na prawą - czarnego.

        Po zakończeniu zajęć przez Igę na kort treningowy numer 3 weszła Aryna Sabalenka wraz ze swoim zespołem. Nie przed godz. 15:00 czasu polskiego Białorusinka rozegra swój pierwszy mecz w tegorocznym WTA Finals. Jej przeciwniczką będzie Jasmine Paolini.

        Turniej w Rijadzie zakończy się 8 listopada. Relacje oraz najważniejsze informacje dotyczące zmagań można znaleźć w specjalnej zakładce.

        Kobieta w sportowej czapce trzyma mikrofon z logo WTA Finals Riyadh, za nią widoczny puchar turniejowy i fragment napisu z tła konferencji prasowej.
        Iga Świątek na konferencji prasowej przed WTA Finals 2025Artur WidakAFP
        Jelena Rybakina
        Jelena RybakinaDennis Agyeman / Spain DPPI / DPPI via AFPAFP
        Kobieta w sportowym stroju tenisowym na korcie, wyraźnie skoncentrowana, nosi kilka delikatnych naszyjników, jej włosy są upięte, tło rozmyte.
        Aryna SabalenkaCHARLY TRIBALLEAU AFP

